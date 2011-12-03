بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش دانشگاه های آمریکایی که حجم بیشتری از دانشجویان بین المللی را به سوی خود جذب می کنند، بر اساس تعداد دانشجویانی که در سالهای تحصیلی 2011-2010 ثبت نام کرده اند، رتبه بندی شده اند که این بار برخلاف دیگر رتبه بندی ها نام دانشگاه هاروارد در صدر این فهرست قرار نگرفته است.

دانشگاه های کالیفرنیای جنوبی، ایلینویز-اوربانا، نیویورک، پوردو، کلمبیا، کالیفرنیا لس آنجلس، اوهایو، میشیگان-آن آربور، میشیگان و هاروارد 10 دانشگاه برتری هستند که بیشترین تعداد دانشجویان خارجی را به خود جذب کرده اند.

جدول برترین دانشگاه های آمریکا از نظر جذب دانشجویان بین المللی

رتبه نام دانشگاه تعداد دانشجویان بین المللی 1 کالیفرنیای جنوبی 8,615 2 ایلینویز-اوربانا 7,991 3 نیویورک 7,988 4 پوردو 7,562 5 کلمبیا 7,297 6 کالیفرنیا لس آنجلس 6,249 7 اوهایو 6,082 8 میشیگان-آن آربور 5,995 9 میشیگان 5,748 10 هاروارد 5,594

این گزارش از سال تحصیلی 1948-1949 به صورت سالانه منتشر می شود. در اولین سال انتشار این گزارش تعداد کل دانشجویان بین المللی 2 میلیون و 403 هزار و 400 نفر بوده است. اکنون و پس از گذشت 63 سال تعداد کل دانشجویان بین المللی که سالانه در آمریکا ثبت نام می کنند به 20 میلیون و 550 هزار نفر رسیده است.