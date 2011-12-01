آخرین وضعیت دریاچه ارومیه/ ایران سومین کشور پرمخاطره طبیعی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

عطش دریاچه ارومیه هنوز باقی است/ بارشها مسئولان را به غفلت نیاندازد

هرچند این هفته و پس از بارندگی های پیاپی در اقصی نقاط کشور رئیس سازمان محیط زیست از توقف روند خشک شدن دریاچه ارومیه خبر داد اما همچنان برخی مسئولان و کارشناسان بر این باورند بحران این دریاچه هنوز رفع نشده و بارندگیها نباید باعث غفلت مسئولان شوند.

همچنین برخی کارشناسان هشدار داده اند که بارندگی ها نباید موجب شود مسئولان گمان کنند دریاچه ارومیه نجات پیدا کرده است چون مشکل اصلی دریاچه ارومیه، بارندگی نیست، بلکه تبخیر آب و نرسیدن آب از حوضه آبریز است.

30 سیستم پایش لحظه‌ای در استان تهران راه اندازی می شود

بر اساس بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه بایستی سیستمهای پایش لحظه ای بر تمام فعالیتهای بزرگ اقتصادی و عمرانی نظارت کنند بر این اساس این هفته مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست گفت: تا پایان هفته هوای پاک 30 سیستم پایش لحظه‌ای در استان تهران راه‌‍اندازی می شود.

مهرداد کتال محسنی در ادامه با بیان اینکه تا کنون 22 سیستم پایش لحظه ای در استان تهران وجود داشته افزود: با راه اندازی این سیستم ها تا پایان هفته پاک تعداد سسیتم های پایش لحظه ای در استان تهران به 52 می رسد.

در حال حاضر در کل کشور 404 سیستم پایش لحظه ای وجود دارد که تا پایان سال 90 این تعداد بایستی به هزارو 600 سیستم برسد.

افزایش نرخ بروز سیل در ایران به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی



در پی افزایش میزان بروز سیل در اقصی نقاط کشور پس از بارندگی های اخیر مدیرکل مناطق بحرانی و سیل خیز سازمان جنگلها و مراتع اعلام کرد: برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی نرخ بروز سیل در کشور را افزایش داده است.

محمد حسین رفیعی گفت: یکی از مهمترین عوامل ایجاد سیل در کشور برداشت بیش از حد مجاز از سفره های آب زیر زمینی است زیرا با برداشت آب زیرزمینی فاصله بین ذرات خاک از بین می رود، خاک متراکم شده و نفوذ پذیری آب در ان کم می شود که این مسئله موجب بروز پدیده سیل در این مناطق می شود.

وی تخریب جنگلها و مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی با بهره برداری بیش از حد توان از این منابع را از دیگر عوامل افزایش ایجاد روان آب سطحی و سیل خیزی عنوان کرد.

افزایش 2 برابری نرخ فرونشست زمین/ ایران سومین کشور پرمخاطره طبیعی جهان

فرونشست زمین یکی از معضلاتی است که در پی افزایش برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی پدید می آید و اگر در مناطق شهری به وقوع بپیوندد آسیبهای جانی و مالی آن در حد زلزله است.

در حالیکه نرخ فرونشست سالیانه چهار میلی متر در کشورهای پیشرفته بحرانی قلمداد می شود این هفته یک کارشناس منابع آب گفت: در سال 85 نرخ فرونشست در کشور ما 17 سانتیمتر در سال بوده و در سال جاری این نرخ به 36 سانتیمتر در سال افزایش پیدا کرده است.

محمد رضا اسدی با بیان اینکه در طبقه بندی کشور های جهان از لحاظ مخاطرات طبیعی ایران سومین کشور پرمخاطره است اضافه کرد: از 40 پدیده مخاطره آمیزی که در جهان وجود دارد کشور ما به دلیل زمین شناسی جوان آن بیش از 30 مورد آن را تجربه کرده است و در لیست بلایای طبیعی با بیش از 10 هزار کشته در جهان سه بار نام ایران دیده می شود.

سه تن از محیط بانان استان سمنان دچار حادثه شدند

طبق آمارها تا به حال ۱۰۵ نفر از محیط بانان توسط شکارچیان کشته شده‌اند که خانواده‌های آنها نه تنها از حقوق خانواده شهدا بهره‌مند نشده‌اند، بلکه حتی شاهد مجازات قاتلان هم نبوده‌‌اند. در هفته ای که گذشت شاهد مجروح و زخمی شدن چهار تن از محیط بانان کشور یکی درایلام و 3 تن در سمنان بودیم در حالیکه محیط بان دنا به دلیل اشتباهی غیر عمدی که به خاطر آموزش ناکافی از وی سر زده همچنان در انتظار بخشش خانواده مقتول در زندان بهسر می برد



درخواست پروانه شکار خرس از سوی اداره محیط زیست گیلان!

هرچند که طبق کنوانسیونها و تعهدات گوناگون که امضای مسئولان سازمان محیط زیست پای تمام آنها وجود دارد شکار و صید گونه های کمیاب و در معرض انقراض ممنوع است و جرم محسوب می شود این هفته یک کارشناس محیط زیست خبر داد: در پی شکایت یکی از دامداران شهرستان ماسال اداره محیط زیست گیلان در اقدامی عجیب خواستار صدور پروانه شکار خرس از سوی سازمان محیط زیست شده است.

کورش خزلی اضافه کرد: در پی شکایت یکی از دامداران روستای میانکوه از توابع شهرستان ماسال به دلیل حمله یک قلاده خرس به دامداری این فرد و تلف کردن یک رأس گاو وخسارتهای دیگر مسئولان محیط زیست استان گیلان طی نامه ای که برای سازمان محیط زیست تهیه کرده اند خواستار صدور پروانه برای شکار این خرس شده‌اند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس در رده هشتم انتشار گازهای گلخانه‌ای

موضوع کاهش گازهای گلخانه ای که مهمترین عامل تغییرات اقلیم و گرم شدن کره زمین هستند سالهاست مورد مناقشه کشورهای توسعه یافته ، در حال توسعه و توسعه نیافته هستند و همواره این دو گروه یکدیگر را متهم می کنند اما در آخرین گزارشها کشورهای در حال توسعه ای مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس، هندوستان وچین از مهمترین مقصران این معضل معرفی شده اند و یک پژوهشگر هوا و اقلیم گفته است: کشورهای حاشیه خلیج فارس در رده هشتم انتشار گازهای گلخانه ای قرار دارند و در بسیاری موارد سرانه انتشار آنها حتی از بعضی کشورهای اروپایی هم بیشتر است.

بر اساس نمودار هایی که این هفته موسسه تحقیقات اثرات آب و هوای potsdam منتشر کرده کشور چین به لحاظ انتشار دی اکسد کربن در اولین رده، آمریکا در رده دوم، برخی کشورهای اروپایی رده سوم، روسیه رده چهارم، هند رده پنجم، برخی کشورهای آفریقایی رده ششم و کشورهای حاشیه خلیج فارس در رده هفتم این نمودار قرار دارند.

هشدار درباره جاده‌سازی دوباره در جنگل ابر/ تبلیغات ‌گسترده بساز بفروشها

جنگل ابر به دلیل اینکه در محلی واقع شده که محل نشیمن ابرهای باریده خزری است به جنگل ابر معروف شد و یکی از دیدنی ترین مناطق حفاظت شده ایران است که در محل تلاقی دو ناحیه رویشی ایرانی - تورانی واقع شده است. در این منطقه رویش صد درصد اتفاق می افتد و جنگلها از تنوع با شکوهی برخوردارند.

اما چند سال پیش عملیات راهسازی و تعریض جاده میان گذر جنگل "ابر" در حالی آغاز شد که مسئولان سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کردند برای تعریض و احداث این جاده هیچگونه مجوز زیست محیطی از سوی سازمانهای مربوطه صادر نشده است.

در این هفته رئیس سازمان محیط زیست در حالی از تأیید پیشنهاد این سازمان مبنی بر ساخت جاده درجه یک روستایی در جنگل ابر خبر داده که برخی کارشناسان درباره تبلیغات گسترده ویلاسازن در این منطقه و ادامه فعالیتهای پیشین وزارت راه هشدار می دهند.

حذف صددرصد مواد مخرب لایه اوزن به جز هیدروکلروفلوروکربن ها توسط ایران

این هفته رئیس سازمان محیط زیست در نهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون وین و بیست و سومین اجلاس متعاهدین پروتکل مونترال گفت: در زمینه مواد مخرب لایه اوزون به استثنای هیدروکلروفلوروکربن ها، صددرصد از فریون ها، هالون ها و تتراکلرید کربن براساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده پروتکل مونترال از چرخه مصرف در تمام سطوح ملی در جمهوری اسلامی ایران حذف شده است.

نهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون وین و بیست و سومین اجلاس متعاهدین پروتکل مونترال در جزیره بالی کشور اندونزی هفته گذشته برگزار شد.