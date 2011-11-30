به گزارش خبرنگار مهر، یوسف جبارزاده ظهر چهارشنبه در اولین همایش مدیریت مصرف برق ویژه روحانیون و ائمه جمعه و جماعات استان که با حضور مهذب ترابی مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف انرژی در استان قزوین از 14 درصد به 8.39 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: به منظور تامین نیازهای صنعتی، کشاورزی و خانگی در استان سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و گازی پراکنده در استان در حال احداث و بهره برداری است که یک ایستگاه پست 400 کیلو ولت هم به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: 12 هزار کیلو ولت انواع شبکه و هشت هزار و 400 پست توزیع در استان داریم و سالانه 70 میلیارد تومان برای ارتقاء شبکه برق در استان هزینه می شود.

این مسئول بیان کرد: تولید یک کیلو وات ساعت انرژِ برق 130 تومان هزینه دارد که پس از هدفمندی یارانه ها به طور میانگین برای هر کیلووات ساعت 43 تومان از مشترکین دریافت می شود.

وی توزیع لامپهای کم مصرف را از راهکارهای انجام شده در استان برای بهینه سازی مصرف ذکر کرد و افزود: با توزیع لامپ های کم مصرف در مساجد، حسینیه ها، مدارس و مراکزعمومی و ادارات، توزیع 140 هزار نسخه مجله انرژی پاک، برگزاری همایش های آموزشی در مدارس، شهرها و روستاها تلاش کرده ایم به مدیریت مصرف بهینه کمک

شود.

جبارزاده همچنین گفت: با اقدامات انجام شده میزان مصرف انرژی در استان قزوین 9 ماه پس از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شش درصد کاهش یافته است.