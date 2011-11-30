افزایش بارندگی در آذربایجان شرقی نویدبخش تولید خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با اشاره به بارندگی های موثر و مفید در فصل زراعی جاری بخصوص در آبان ماه گفت: انتظار می رود با مدیریت صحیح بهره برداران و توجه به توصیه های فنی کارشناسان سازمان و ناظران فنی، شاهد رشد محسوس در میزان تولید بخش زراعی و باغی استان بخصوص در بخش تولید دیم را هنگام برداشت شاهد باشیم.

وی بیشترین بارندگی استان را در سال زراعی جاری در شهرستان هریس به میزان 138.7 میلیمتر و کمترین بارش در شهرستان ملکان با 41.7 میلیمتر ذکر کرد و افزود: شهرستان کلیبر با 93 میلی متر و شهرستان مرند با 6/32 میلی متر بارندگی طی آبانماه سال جاری به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی ها در بین شهرستانهای استان را به خود اختصاص دادند.

محمدیان با اشاره به این موضوع که میانگین بارش در استان طی آبان ماه 640/59 میلی متر بوده و به نسبت سال قبل 78/5 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: اطلاعات مربوطه به بارش های جوی شهرستانهای مختلف استان توسط کارشناسان سازمان، به صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر انتقال اطلاعات لازم به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز، بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته، برای کاهش ریسک تولید، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از افزایش آموزشهای ترویجی به بهره برداران بخشهای زراعی، باغی و دامی استان، در فصول غیر کاری خبر داده و گفت: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، بر اساس برنامه های تنظیمی، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای ارتقاء سطح آگاهی و دانش بهره برداران و کمک به ارتقاء عملکرد آنان در مراحل تولید با استفاده از انتقال یافته های جدید و با همکاری مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها، فعالیت های خود را افزایش داده است و انتظار بر این است بتوانیم، علاوه بر افزایش تولید، با استفاده از دانش به روز در بستر تولید بخش کشاورزی را با استفاده از امکانات موجود، نهادینه سازیم.

میانگین بارندگی آذربایجان شرقی از اول سال زراعی 91- 90 تا آخر آبان ماه 79/76 میلی متر بوده که میانگین بارندگی در مدت مشابه سال قبل 78/5 میلی متر و میانگین بارندگی در دراز مدت 67/46 میلی متر گزارش شده است.

گفتنی است، میانگین بارش در دوره آماری بلند مدت 45.1 میلیمتر ، در دو ماهه نخست سال زراعی 91-90 میانگین بارش 69.7 میلیمتر و میزان بارندگی دو ماه اخیر در کلانشهر تبریز 56.1 میلیمتر و میزان بارش نسبت به میانگین بارش 44.3 میلیمتر در دوره آماری بلند مدت 26.6 درصد افزایش نشان می دهد.