سرهنگ محسن میربهرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ماههای اخیر در چندین شبکه ماهواره‌ای شرکتهایی با عناوین گوناگون اقدام به تبلیغات و نظرسنجی کردند که که با استقبال بعضی از هموطنان مواجه شده است.

وی به شهروندان توصیه کرد که در این نظر سنجی ها شرکت نکنند زیرا نظرسنجی پیامکی یکی از روش‌های کلاهبرداری مجازی است. افراد سودجو و شرکتهای فعال در این زمینه پس از انجام تبلیغات و گرفتن نظرات مردمی شماره‌های همراه متقاضیان را که از طریق پیامک به آن‌ها رسیده را برداشت کرده و از همین راه و در زمانی مناسب به آن‌ها اعلام می کنند که شما در نظرسنجی برنده شده‌اید و در قبال واریز مبلغی به حساب شرکت و ارسال رسید بانکی می‌توانید جوایز خود را تحویل بگیرید.



معاون اجتماعی پلیس فتا تاکید کرد: در این روش قربانی با توجه به جذابیت موضوع ملزم به پرداخت هزینه‌های قابل توجهی به عنوان مالیات یا هزینه‌های پردازش می‌شود، ولی در ازای آن چیزی دریافت نمی کند. متاسفانه این شیوه در حال حاضر در حال افزایش است و تنها راه جلوگیری از آن دقت و هوشیاری مردم است.