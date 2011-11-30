دکتر محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز تعداد افرادی که از طریق رفتارهای پر خطر جنسی به ویروس اچ آی وی آلوده می شوند، بسیار بیشتر از ابتلا از طریق استفاده از سرنگهای آلوده است، اذعان داشت: بی توجهی به این موضوع و عدم کنترل رفتارهای جنسی پرخطر آمار مبتلایان را به سرعت گسترش می دهد.

وی با بیان اینکه شناسایی این افراد مهمترین دغدغه در کنترل این بیماری خواهد بود، بر معرفی و مراجعه این افراد به مراکز درمانی تاکید کرد و افزود: این افراد بدون واهمه به مراکز درمانی متعددی که در سراسر استان متمرکز است مراجعه و با معرفی خود تحت درمان قرار بگیرند.

دکتر ناصری با اشاره به ارتقاء سیستم درمانی ، تاکید کرد: شناسایی مبتلایان به ایدز در مراحل اولیه، امکان درمان را بیشتر می کند.

وی افزود: در این مراکز با آموزش راههای جلوگیری از انتشار آلودگی، خود این افراد می توانند در کاهش گسترش ایدز نقش موثر داشته باشند.

این مسئول در خصوص تامین داروهای مورد نیاز برای درمان و کاهش اثرات بیماری ایدز گفت: داروهای مورد نیاز در مراکز موجود است و برخی داروهای خارجی نیز از طریق مرکز درمانی تامین می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز یادآور شد: واحدهای بهداشت، معاونت بهداشت و کلیه مراکز درمانی این دانشگاه در سطح استان فعال بوده و آماده ارائه خدمات به مبتلایان به این ویروس هستند.