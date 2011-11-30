مسکن و اشتغال بخش عمده مشکلات مردم در حوزه مسائل شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در حاشیه دیدار حضوری با مردم غرب تهران که در ادامه برنامه های سفر چهارم هیئت دولت به استان تهران برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره برنامه های دولت برای دیدارهای مردمی، گفت: برای برگزاری سفرهای استانی و انجام دیدارهای چهره به چهره با مردم،سازماندهی بسیار گسترده ای انجام شده و یک حوزه وسیع در معاونت اجرایی رئیس جمهور مسئول ساماندهی امور شده است.



رئیس جمهور افزود: درخواست ها و مطالبات تک تک ملاقات شوندگان با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت خلاصه شده و در یک سیستم یکپارچه ثبت می شود و هر پرونده تا پایان پیگیری می شود و گزارش آن به تفکیک حوزه به رئیس جمهور، وزیر یا مسئولان مربوطه ارائه می شود.



احمدی نژاد با اشاره به اینکه در هر سال حداقل دوبار گزارش های کلی از این دست ارتباطات و دیدارهای مردمی در جلسات هیئت دولت مطرح می شود اظهار داشت: در این جلسات پرونده هر یک از وزرا و معاونان رئیس جمهور در رسیدگی به درخواست ها و مطالبات مردمی بررسی می شود و پرونده هر دستگاه نکته بندی شده و امتیاز می گیرد.



وی با اشاره به اینکه تمامی درخواست های مردمی که در دیدارهای حضوری مردم با اعضای هیئت دولت صورت می گیرد مربوط به حوزه مسئولیت دولت نیست خاطرنشان کرد: از اینرو رسیدگی و پیگیری مطالبات و درخواست های مردمی از سوی دولت به این معنا نیست که لزوماً هر تقاضایی می تواند بطور کامل برآورده شود چرا که برخی از این درخواست ها وارد نبوده و یا خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه است.



رئیس جمهور گفت: دولت آرزو دارد که همه مشکلات مردم در زمینه های اشتغال، مسکن ، آموزش و بهداشت مرتفع شود و دولت در این راستا مشغول فعالیت است اما محدودیت ها و موانعی هم وجود دارد که اجازه نمی دهد آنچه در نیت دولتمردان وجود دارد به سرعت و بطور کامل برآورده شود.



احمدی نژاد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مردم تهران با سایر استان ها تفاوتی دارد ، تصریح کرد: کلیت مسائل تفاوت زیادی با هم ندارد چرا که همه مردم با مسائل یکسانی مواجه هستند. در استان هایی که عمده فعالیت های مردم در بخش های اقتصادی، کشاورزی و یا صنعتی است ، مشکلات مردم نیز مرتبط با همان بخش است و در تهران نیز علاوه بر مشکلات کشاورزی ، صنعت ، درمان ، مسکن و اشتغال بخش عمده مشکلات مردم در حوزه مسائل شهری است.



رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که مردم چگونه می توانند برای دیدار خود با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ثبت نام کنند، گفت: شماره تلفنی برای این منظور اعلام شده و از طریق ثبت نام در شبکه اطلاعاتی سامد نیز مردم می توانند برای دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ثبت نام کنند.



وی اظهار داشت: شبکه سامد که به تازگی راه اندازی شده این امکان را ایجاد کرده است تا هر کس از هر جای کشور عزیزمان درخواستی داشته باشد به محض وارد کردن آن به سیستم امکان رسیدگی و رصد کردن آن از تهران وجود داشته باشد و چگونگی رسیدگی به این درخواست ها از طرف مسوولان مربوطه از تهران و از نهاد ریاست جمهوری قابل پیگیری باشد.