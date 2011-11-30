به گزارش خبرگزاری مهر، "قرآن کربلا" برنامه ای ترکیبی است که از بخشهای متنوع در قالب گزارش، تلاوت، روایت و مقتل خوانی برای ایام محرم تدارک دیده شده است.



معرفی ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) و انگیزه قیام ایشان و روشنگری در خصوص قیام عاشورا با توجه به الگوی حسنه بودن سیدالشهدا از محورها و اهداف برنامه "قرآن کربلا " است.



بیان فضایل امام حسین(ع) از منظر قرآن و توجه به امربه معروف و نهی از منکر در نهضت عاشورا همچنین پرداختن به اهمیت آگاهی برای بیداری و اشک بر این واقعا از بخش های مهم این برنامه است.



"قرآن کربلا" هر روز از ساعت 10 تا 11 صبح با کارشناسی حجت الاسلام ثمری، مهدیه مهدوی کنی و حجت الاسلام پویا از رادیو قرآن پخش می شود .

