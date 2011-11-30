تردد در محورهای اصلی خراسان رضوی 6 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیاسی اظهارکرد: آبان ماه 4 میلیون و 680 هزار و 336 مورد تردد در سیزده محور اصلی و شریانی استان به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل از آن 305 هزار و 474 مورد کاهش داشت.

وی گفت: پر ترددترین محور استان طبق روال ماه های اخیر بزرگراه مشهد - چناران با یک میلیون و 281هزار و 200 گذر بود که البته نسبت به مدت مشابه پیش از آن 12 درصد یعنی 177هزار و 230 مورد کاهش تردد در آن به ثبت رسید.

سیاسی افزود: محورهای مشهد - باغچه با 530 هزار و 900 مورد، باغچه - نیشابور با 466 هزار و 350 و مشهد- فریمان با 423 هزار و 240 گذر دیگر مسیرهای پرتردد خراسان رضوی در آبان ماه بودند.

مدیر مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی همچنین 80 درصد ترددهای ثبت شده را مربوط به خودروهای سبک دانست و گفت: 784 هزار مورد تخلف سرعت غیر مجاز و 951 هزار مورد تخلف عدم رعایت فاصله مطمئنه در طی آبان ثبت شده است.

سیاسی از رانندگان درخواست کرد به دلیل آغاز فصل سرما و بارش های زمستانی و به تبع آن لغزندگی سطح راه ها در رعایت قوانین و حفظ ایمنی محورها بیشتر تلاش کنند.