ساخت و سازهای بی رویه در روستاهای کوهستانی علی آباد کتول مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی در دهنه سیاه رودبار شهرستان افزود: شهرستان علی آباد کتول دارای دو دهنه زرین گل ومحمدآباد بوده و وجود سنگ شکن ها مشکلاتی رابرای عرصه منابع طبیعی آن به وجود آورده است .

وی ازمسئولان امر خواست بیشترین نظارت را برای ساخت و سازهای کوهستانی این دو دهنه انجام دهند.

دادستان مرکز استان گلستان نیز گفت: دستگاه های اجرایی باید بعد از مجوز دادن ساخت و ساز در روستاهای کوهستانی نظارت کامل داشته باشند و با سنگ شکن هایی که برداشت غیرمجاز انجام می دهند، برخورد جدی داشته باشند و به دستگاه های قضایی معرفی شوند.

عباس پوریانی درمورد ساخت وسازهای بی رویه در مناطق ملی گفت: اداره منابع طبیعی باید سریعا این موارد را در دستور کارخود قرار دهد تا به این عرصه هیچ گونه آسیبی نرسد و سریعا از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند تا در اسرع وقت به این امر توسط دستگاه های قضایی رسیدگی شود.