به گزارش خبرنگار مهر، هفتهای که گذشت سازمان صدا و سیما سرشار از اخبار داغی چون آغاز پخش چند مجموعه و اظهارنظر مدیران شبکهها درباره تولیدات گوناگون خود بود. در این میان برخی درباره کارهایشان گفتگو کردند و برخی دیگر نیز از ساخت آثار تازهترخبر دادند.
- سعید ابوطالب مستندساز درباره عدم پرداخت به نقش بسیج در سینما و تلویزیون گفت: دانشمندان هستهای ما بدون آنکه شناخته شوند، کارهای بزرگی انجام دادند و جای پرداخت دارد. متاسفانه ما در سینمای داستانی نتوانستهایم به موضوع بسیج بپردازیم و به عنوان یک کاراکتر شاخص معرفی کنیم. در واقع ادای دین نکردیم.
وی افزود: در حالی که میتوان آثار درخشانی ساخت که مخاطب هم با آنها همذات پنداری کند. این درحالی است که در هالیوود در هر اثری یک کاراکتر اخلاقی میگذارند که در خدمت جامعه است، بدون آنکه وظیفه قانونی داشته باشد یا به دنبال پاداش مادی باشد.
- عباس رنجبر کارگردان مجموعه تلویزیونی "بالهای خیس" نیز درباره پرداخت به بسیج تصریح کرد: متاسفانهً برخی آثار بیروح و خاصیت شدهاند. البته باید تاکید کنم فیلمسازان علاقمند به ساخت آثاری با موضوع بسیج و روحیه بسیجی هستند، اما باید شرایط هم برایشان فراهم شود.
- مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما در گفتگو با مهر از با تکذیب گرانترین مجری بودن فرزاد جمشیدی اظهار کرد: تصمیم داریم پنجشنبه شبها از نیمه شب حدود ساعت 1 تا نماز صبح برنامه زندهای را به صورت هفتگی با فرزاد جمشیدی داشته باشیم.
- علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سوم سیما نیز درباره سریال حمید نعمت الله گفت: مجموعه "وضعیت سفید" یکی از بهترین کارهای شبکه سه محسوب میشود که بخش مغفول مانده دوران جنگ تحمیلی را به تصویر میکشید.
- محمدرضا حاتمی مدیر شبکه آیفیلم معتقد است: سریالهایی که پیامبران و اهل بیت(ع) را به تصویر کشیده است مانند یوسف پیامبر موفقیت بالایی به دست آوردهاند.
- سعید لطفی تهیهکننده "به خانه برمیگردیم" با اشاره به علل موفقیت برنامه گفت: ساخت برنامههای تلویزیونی باید به گونهای باشد که به خواست مخاطب نزدیک شده و با فضایی جذاب و ساختاری مناسب با بیننده ارتباط درستی برقرار کرد.
- فریدون حسنپور کارگردان و نویسنده سریال "از یاد رفته" درباره هدف این مجموعه تلویزیونی گفت: در این سریال به اوج و فرودهای زندگی و تلخیها و شیرینیهای آن اشاره میکنیم تا به تماشاگر بگوییم اینها میتواند درس عبرتی برای تو باشد.
- شبکه سوم سیما برای نوروز ۹۱ دو سریال طنز در نظر گرفته که از میان آنها یکی برای پخش انتخاب خواهد شد. پیمان قاسمخانی "دزد و پلیس" را به تهیهکنندگی محسن چگینی مینویسد. خشایار الوند نیز مشغول نوشتن "به سوی خوشبختی" است که به تهیهکنندگی مجید مولایی بناست به کارگردانی فرزاد مؤتمن ساخته شود.
- سعید سلطانی کارگردان سریال "ستایش" نسبت به اتمام فیلمنامه سری دوم این مجموعه و آغاز تصویربرداری در ابتدای سال 91 اظهار امیدواری کرد. با مریلا زارعی نیز صحبتهای مقدماتی شده و منتظریم با پیش رفتن فیلمنامه، حضور او، قطعیتر و روشنتر شود.
- فلورا سام نویسنده مجموعه "تا رهایی" در گفتگو با مهر با اشاره به موضوع قرصهای روانگردان اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) در جامعه تاثیرات زیادی داشت. در آن زمان اشقیاء کسانی بودند که مرتب سعی در گمراه کردن مردم میکردند و امروز این اشقیاء کسانی هستند که در جامعه باعث اعتیاد جوانان میشوند و در کار رد و بدل کردن مواد مخدر و قرصهای روانگردان هستند.
- کوروش تهامی بازیگر مجموعه "شوق پرواز" نیز درباره حساسیتهای ساخت این سریال به خبرنگار مهر گفت: این کار حساسیت زیادی داشت. به این دلیل که موضوع مطرح شده در اثر درباره ماجرایی واقعی و شخصیت بارز و شناخته شده جنگ بود. به همین خاطر باید همگی تلاش میکردیم که از واقعیت فاصله نگیریم.
- مدیر شبکه اول وی مهمترین نقطه قوت "پارک ملت" را دنبال کردن هدفی مشخص دانست و اظهار کرد: از مهمترین نقاط قوت این برنامه، این است که یک هدف کاملا مشخص و به خصوص را دنبال میکند. هدف برنامه این است که نشان دهد برای یک زندگی بهتر، یک زندگی دینی، یک زندگی سالم، یک زندگی فرهنگی و یک زندگی که ما را به هدف خلقت نزدیکتر کند، چه کار باید کنیم و چه راهی را باید برویم؛ این مساله، موضوعی محوری است که "پارک ملت" دنبال میکند.
- ایرج محمدی روزبهانی درباره ساخت سریالی طنز به کارگردانی سعید آقاخانی، گفت: طرح این سریال را به شبکهی سه ارائه دادهایم، اما این مجموعه قرار نیست در نوروز پخش شود.
- امرالله احمدجو کارگردان پیشکسوت درباره پخش فیلم و سریالهای ایرانی از شبکههای ماهوارهای به خبرنگار مهر گفت: بعد از انتشار سریال "روزی روزگاری" از سوی موسسه سروش بود که این نسخه را چند شبکه غیر مجاز پخش کردند. این را هم بگویم که موسسه سروش بدون اینکه کوچکترین اشارهای شود کار را کوتاه کرد و من سازنده حتی از موضوع اطلاع نداشتم. بعدها اتفاقی متوجه این موضوع شدم و فارغ از نادیده گرفتن حق مادی و معنویام توسط این موسسه، به ناچار هزینه کردم و برای اطرافیانی که توقع داشتند نسخه امضا شده سریال را هدیه دادم!
- آرش معیریان درباره ساخت سریال "سایه روشن" اظهار کرد: عطش ساخت یک سریال بهتر را ندارم.
- مجتبی راعی نیز با اظهار تاسف نسبت به گیر کردن "عصر روز دهم" در پیچ خمهای تلویزیون گفت: با شرایطی که برای این فیلم در اکران به وجود آمد نگران پخش تلویزیونیاش هستم که ناگهان و بدون زمینه چینی پخش شود و در واقع یک بار دیگر در تلویزیون به آن بی مهری شود.
وی افزود: آنجور که مطلع شدم هنوز این فیلم توسط تلویزیون خریداری نشده است اما تلویزیون میتوانست بخشهایی از این فیلم را که در ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع) فیلمبرداری شده را بگیرد و آنها را پخش کند و برای پخش کامل این فیلم زمینهسازی میکرد.
- اکبر منصور فلاح کارگردان سریال "جاودانگی" که زندگی شهید تندگویان را به نمایش میگذارد در گفتوگویی تاکید کرد که به عمد از بازیگران ناشناس در این مجموعهی تلویزیونی استفاده کرده است. او معتقد است در این شرایط بیننده شهید تندگویان را میبیند و نه سوپراستاری که نقش او را بازی میکند.
- مجموعه تاریخی "سرگشته" بدون هیچ تبلیغ و اطلاع رسانی در حالی به روی آنتن رفت که قرار بود همزمان با شبکه قرآن از یکی از شبکههای اول تا سوم روی آنتن برود اما در حال حاضر علاوه بر بیاطلاعی عدهای از پخش چنین سریالی شبکه قرآن نیز در سیستم آنالوگ در بسیاری از مناطق قابل دریافت نیست.
- حسن غنی خبرنگار شبکه پرس تی وی پس از آزادی از زندان اسرائیل در یک گفتگوی تلویزیونی با این شبکه از رفتار خشونت بار نظامیان اسرائیل با خبرنگاران و افراد حاضر در کاروان دریایی کمک به غزه پرده برداشت.
- سردبیر و تهیهکننده "پرانتز باز" تاکید کرد در این برنامه رادیویی که بازیگران اجرای آن را بر عهده دارند، از سیاهنمایی و سپیدنمایی پرهیز میکنند و به شفافسازی اخبار در قالب این مستند خبری توجه دارند.
- علی زارعان مدیر گروه کودک و خردسال شبکه دو سیما از راهاندازی شورای بینندگان برای کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک خبر داد.
- تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "فرات" به کارگردانی مازیار میری اعلام کرد تصویربرداری این سریال ۹ آذر به پایان رسیده است اما زمان پخش آن هنوز قطعی نشده و احتمالا در دهه دوم محرم روی آنتن میرود.
- مراسم تودیع و معارفه مدیران کل جدید و قدیم روابطعمومی صدا و سیما برگزار و طی آن محمود عاطفی مدیرکل سابق روابطعمومی تودیع و محمدتقی سهرابی مدیرکل جدید روابطعمومی معرفی شد.
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