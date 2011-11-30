شرکت 2900 نفر در فراخوان جذب هیئت علمی پزشکی

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تقاضای دانشگاههای علوم پزشکی به جذب هیئت علمی جدید، دانشگاهها برای جذب و استخدام هیئت علمی پیمانی دو هزار و 472 نفر ظرفیت اعلام کرده اند.

اسدی اظهار داشت: ششمین فراخوان جذب به صورت متمرکز و اینترنتی بود و دو هزار و 900 نفر در آن نام نویسی کرده اند که پس از پایان ثبت نام، هیئت های جذب در دانشگاهها فعالیت خود را برای بررسی صلاحیت افراد آغاز کرده اند.

وی اضافه کرد: سوابق تحصیلی فرد، صلاحیت عمومی و صلاحیت علمی از سوی دانشگاهها بررسی می شود و پس از آن به هیئت مرکزی جذب هیئت علمی وزارت بهداشت ارائه می شود در نهایت نیز در صورتی که مشکلی در مدارک ارسالی نباشد زمان زیادی برای این موضوع به طول نمی انجامد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی، 47 دانشگاه علوم پزشکی و انستیتو و سازمان وابسته به وزارت بهداشت نیازهای خود را اعلام کرده اند که دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اعلام نیاز 208 نفر بالاترین میزان نیاز به هیئت علمی را داراست همچنین سازمان انتقال خون ایران با 3 نفر اعلام نیاز کمترین میزان جذب را ارائه کرد.

متقاضیان علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید شرایط اختصاصی را نیز دارا باشند که از آن جمله دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکتری علوم پایه پزشکی (Ph.D) و کارشناسی ارشد منحصرا در رشته ها و مراکز اعلام شده است. حداکثر سن برای داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد 35 سال و برای دارندگان مدارک دکتری (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی 45 سال است.