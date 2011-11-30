حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه موضع رسمی و قانونی نظام کاهش روابط با دولت انگلیس است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اظهار داشت:‌ حرکت خودجوش دانشجویان به عنوان نماینده افکار و اعتقادات مردم صدای اعتراض ملت ایران بر ضد سیاست‌های خصمانه انگلیس بود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخورد دوگانه شورای امنیت تصریح کرد: اگر شورای امنیت نفس این کار را غیرقانونی می‌داند چرا در قبال تعرضی که به نمایندگی‌های ایران در کشورهای مختلف صورت گرفت موضعی را اتخاذ نکرد.

وی در پایان تاکید کرد: اعتراض دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس حرکتی مردمی و نشان دهنده خشم ملت ایران از سیاست‌های انگلستان بود.