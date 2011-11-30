به گزارش خبرگزاری مهر، سعید افشارنادری در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فیروزکوه که با حضور امام جمعه فیروزکوه و جمعی از مسئولان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، افزود: باید این ایام را گرامی داشت و مراسم سینه ‌زنی، مداحی، نوحه‌خوانی، سوگواری و عزاداری را به خوبی در بین مردم برپا کرد.

وی گفت: شرایط استبدادی هر زمان را نباید با واقعه عاشورا تطبیق داد و نباید استبداد و استعمار را وارد این عرصه مقدس کرد.

مراسم عزاداری تنها مداح محور نباشد

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: روحانیت باید هدایت و مدیریت بیشتری بر هیئات عزاداری اعمال کنند و ماه محرم نباید زیاد مداح‏ محور باشد و روحانیت نباید در حاشیه قرار گیرد.

وی بیان کرد: روحانیان باید با توجه به فرارسیدن هفته امر به معروف و نهی از منکر بیشتر به ترویج این فرهنگ اساسی و مهم در جامعه اسلامی بپردازند و این فرهنگ را بین مردم بسط و شرح دهند تا تعادل اسلامی در جامعه فرهنگسازی شود و مردم این عمل انکارنشدنی را در الگوی امور خود قرار دهند.

این مسئول یادآور شد: در شهرستان فیروزکوه برنامه ‌های فرهنگی زیادی به اجرا درآمد که از جمله آنها برگزاری جشنواره شعر دفاع مقدس شرق استان تهران، یادواره‌های شهدای شهر و روستا، جلسات توجیهی اولیا و مربیان، همایشهایی برای خانواده‏ها، جشنهای ملی و مذهبی و همایشهای ورزشی بوده است.

وی ادامه داد: همه این برنامه ها در راستای توسعه فرهنگ عمومی و اجتماعی مردم، دانشجویان، جوانان و همه آحاد در شهرستان فیروزکوه برگزار شده است.

افشارنادری عنوان کرد: همه دستگاهها به نوعی در این برنامه ها میزبان بودند و با بسترسازی و همکاری در این زمینه فعالیتهای خوبی انجام داده‌اند.

وی افزود: قبل از ورود به ماه محرم، هفته بسیج را پشت سر گذاشتیم که در واقع این هفته زمانی برای پاسداشت، گرامیداشت و تجلیل از بسیجیان و ترویج و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی بود.

دستاوردهای کشور در عرصه های مختلف مدیون بسیجیان است

مدیر عالی اجرایی شهرستان فیروزکوه گفت: در ارتباط با دستاوردهای کشور در عرصه های مختلف، مدیون بسیجیان و تفکر خالصانه بسیجیان هستیم.

وی اضافه کرد: بسیج به معنی اخلاص، کار برای رضای خدا، ولایت مداری، تصویر سیره ائمه اطهار(ع) و کار کردن در راه خدا و مردم بدون توقع و چشم‌داشت است.

این مسئول اظهار داشت: بسیجی در حال متحول کردن دنیاست؛ تفکر بسیجی جوهره‌ای برای سازندگی و اسلام و یکی از مسیرهای فرهنگ عمومی است.

وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی به عنوان مشی مردمی و ملی در جامعه شکل گرفته است، افزود: این انسجام و تشکل خدایی به برکت تفکر امام راحل به وجود آمد و همه باید آن را حفظ و آسیب شناسی کنند تا از دایره دشمن و متلاشی شدن در مصونیت باشند.