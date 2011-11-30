25 روستا در ریگان از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد برزنگ صبح چهارشنبه در جمع مردم روستای مهدی آباد اولیا شهرستان ریگان گفت: از 17هزار خانوار شهرستان ریگان 10 هزار و 500 خانوار در این شهرستان آب اشامیدنی سالم ندارند و از آب قنوات و موتور پمپ ها استفاده می کنند.

برزنگ ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته دو میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای شهرستان ریگان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: با این اعتبار پروزه آبرسانی کهور خشک به اتمام خواهد رسید و بیش از 25 روستا از آب آشامیدنی سالم بهرمند خواهند شد.

این مسئول گفت: به دنبال پیگیریهای صورت گرفته و رسانه ای شدن مشکلات موتور پمپ آبرسانی که به دلیل قطع برق چندین روز خاموش بود این موتور مجددا راه اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه این موتور پمپ در مرکز روستا است گفت: آب این روستا به دلیل ساخت و ساز قابل استفاده نیست که باید موتور پمپی جایگزین آن شود.

وی با اشاره به اینکه مهدی آباد اولیا اولین روستایی است که از نعمت برق بهره مند شده است گفت: به دلیل گسترش روستای مذکور نیاز به تقویت ترانس برق دارد.

برزنگ یادآور شد: جاده کمر بندی شهاب آباد– مهدی آباد به طول یک کیلومتر توسط راه و ترابری ریگان آسفالت خواهد شد.

