تیم فوتبال صبای نوین قم برای موفقیت نیازمند حمایت بیشتر است

عباس رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا این هفته حمایت‌ها باعث شده تا مسئولیت کادر فنی و بازیکنان سازان راه بیش از پیش شود و امیدوارم بتوانیم در ادامه لیگ آزادگان به عنوان نماینده شایسته‌ای برای فوتبال قم موفقیت آمیز عمل کنیم.



وی افزود: خوشحالیم از اینکه توانستیم از آغاز لیگ با تکیه بر توانایی بازیکنان شایسته قمی در این فصل لیگ دسته سوم جام آزادگان با نتایج خوب خود یکی از مدعیان صعود باشیم اما این تازه آغاز کار ما است و قطعا در ادامه راه باید حمایت شویم تا تیم مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.



سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم با اشاره به بازی اخیر تیمش مقابل شهرداری چابکسر در لیگ آزادگان که با تساوی در خانه به پایان رسید، افزود: کسب یک امتیاز این مسابقه در خانه برای ما نتیجه خوبی نبود و باید برای جبران آن در هفته‌های آتی با توان بیشتر به مصاف حریفان برویم.



وی بیان داشت: بازیکنان ما در بازی با تیم شهرداری چابکسر بازی خوب و در سطح فنی بالایی ارائه کردند و هر چند می توانستیم پیروز میدان باشیم، اما اشتباه در وقت‌های تلف شده باعث شد نتوانیم به سه امتیاز دست یابیم و نهایتا بازی سه بر سه مساوی شد.



رحمانی ادامه داد: نوع بازی تیم صبای نوین قم در این مسابقه تفاوت‌های زیادی با سایر بازی‌های نداشت و ما صدر در صد در خانه به دنبال پیروزی و سه امتیاز بودیم، حتی با تلاش بازیکنان و میل آنها به پیروزی روند ما تا آخرین لحظات بازی موفقیت آمیز بود که البته امیدوارم در بازی‌های آینده نیز تکرار شود.



وی اظهار داشت: در هفته دهم لیگ دسته سوم جام آزادگان در بازی سختی مقابل شهرداری چابکسر به میدان رفتیم اما باید در لحظات پایانی این بازی تمرکز بیشتری بر جریان بازی می‌داشتیم تا برتری خود را به سادگی از دست ندهیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم تاکید کرد: برای موفقیت تیم شهرداری چابکسر در لیگ دسته سوم جام آزادگان باشگاه صبا به ما توجه لازم را دارد و این حمایت‌ها باعث شده تا مسئولیت کادر فنی و بازیکنان س شهرداری چابکسر بیش از پیش شود و امیدوارم بتوانیم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال قم باشیم.



وی عنوان کرد: شهرداری چابکسر در حال حاضر از 10 بازی خود پنج پیروزی، چهار تساوی و یک باخت در کارنامه دارد و به دنبال این هستیم که با کسب پیروزی در ادامه بازی‌های خود در گروه دوم بار دیگر مدعی این گروه شویم.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای نوین قم در آخرین مسابقه خود در دیداری خانگی برابر تیم فوتبال شهرداری چابکسر به تساوی سه بر سه دست یافت.

