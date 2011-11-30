به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام خدایی در گفتگو با خبرنگاران گفت: این همایش در تمامی رشته های تجسمی و با حضور هنرمندان شمالغرب کشور در تبریز برگزار خواهد شد.

خدایی عاشورا و قیام اباعبداله الحسین را بستری ناب برای تولیدات تجسمی نامید و گفت: بر اساس تک تک مفاهیم عاشورایی می توان هزاران اثر منحصر به فرد هنری خلق کرد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: کار ثبت نام از علاقمندان در رشته های نقاشی، تصویرسازی، خوشنویسی و نقاشی خط آغاز شده و بسیاری از هنرمندان شمالغرب کشور در این سوگواره نام نویسی کرده اند.

دبیر هفتمین سوگواره "72 بغض یوم" همچنین از برگزاری نمایشگاه های متعددی از تولیدات این سوگواره سخن به میان آورد و گفت: درصدد هستیم بهترین آثار این سوگواره به اماکن مذهبی و متبرکه تقدیم شوند.

خدایی زمان برگزاری این سوگواره را 14 آذر ماه همزمان با تاسوعای حسینی و مکان برگزاری آن را مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس اعلام کرد.

«72 بغض بوم» سوگواره ای هنری است که در آن صدها هنرمند برداشت های بصری خود از قیام عاشورا را از صبح تا شامگاه به تصویر می کشند.