سیدروح‌الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شفق اردکان قم برای موفقیت در مسابقات لیگ دسته اول کشور تلاش می‌کند و در این راه با امید به کسب دومین پیروزی متوالی مقابل تیم شفق اردکان یزد صف آرایی می‌کند.



وی با اشاره به آمادگی نماینده قم برای این بازی ، افزود: تیم والیبال هلال احمر قم با تکیه بر نیروهای جوان و مستعد والیبال قم در این فصل از پیکارهای والیبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور برابر حریفان خود به دنبال موفقیت است.



دبیر هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: از اینکه والیبال قم بسیار خوب و با پیگیری مسئولان هیئت به سوی پیشرفت حرکت می‌کند، می‌توانیم به آینده این رشته ورزشی بیش از پیش امیدوار باشیم زیرا در هر دو بخش بانوان و آقایان توانایی و قابلیت حضور نمایندگان قم در لیگ برتر وجود دارد.



وی ادامه داد: مسابقات لیگ برتر بالاترین سطح رقابت‌های لیگ هندبال باشگاه‌های کشور است و هر استانی تلاش می‌کند در این سطح دارای نماینده‌ای قوی باشد و طبیعی است که در هیئت والیبال قم تلاش زیادی‌ انجام داده‌ایم تا این مهم به بهترین شکل ممکن محقق شود.



دبیر هیئت والیبال قم بیان داشت: تیم والیبال مردان هلال احمر قم بعد از حضور موفق در دیدار خانگی هفته دوم پیکارهای والیبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، در آغاز هفته پنجم مسابقات برای کسب جواز صعود به مسابقات مرحله دوم با شفق اردکان یزد مسابقه می‌دهد.



وی یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی و تصمیم اتخاذ شده از سوی فدراسیون والیبال کشورمان، پیکارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول مردان والیبال باشگاه‌های کشور با شرکت 10 تیم حاضر در این مرحله برگزار می‌شود.



شفیعی بیان داشت: از جمع‌ تیم‌های حاضر در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از هر گروه دو تیم به مرحله دوم این مسابقات صعود می‌کنند و بازی‌ها به شکلی برگزار می‌شود تا چهره تیم‌های برتر مشخص شود.



وی افزود: بر این اساس تیم‌ والیبال مردان هلال احمر قم که به همراه تیم های گل گهر سیرجان، راه و ترابری اصفهان، هیئت شیروان و شفق اردکان یزد در گروه دوم مرحله مقدماتی جای گرفته است، بعد از کسب یک پیروزی در خانه و دو باخت متوالی مقابل رقبای خود در خارج از خانه، در آغاز هفته پنجم مرحله گروهی امروز در سالن حیدریان قم میزبان تیم والیبال شفق اردکان یزد خواهد بود.

