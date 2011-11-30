ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: بر اساس مصوبات آخرین جلسه شورای اداری شهرستان کرج، تامین همزمان محل استقرار سومین کلانتری محمدشهر و تجهیزات مورد نیاز آن به عهده شورای شهر گذاشته شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد دو دستگاه بنز به کلانتری محمدشهر تحویل داده شود.

گروسی یکی از پیشنهادهای این جلسه را با توجه به تداخل وظایف کلانتری های محمدشهر و مهرشهر، مشخص شدن حوزه استحفاظی کلانتریها بر اساس حوزه قانونی شهرداریها و شوراهای شهر عنوان کرد.

رئیس شورای شهرستان کرج همچنین از افتتاح کلانتری شهرک بعثت مشکین دشت تا دهه فجر خبر داد و گفت: کلانتری این منطقه با امکاناتی که شورای شهر تامین می کند تا دهه فجر آماده ارائه خدمات به مردم منطقه خواهد بود.

ارتقاء کلانتری مشکین دشت و افزایش امکانات کلانتری گرمدره از دیگر مصوباتی بود که گروسی به آن اشاره کرد.