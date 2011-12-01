هدفم پرورش الگوهای اخلاقی است/ هواداران از ما جلوترند

امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اینکه تیم تراکتورسازی جزو با اخلاق ترین تیم‌های کشور محسوب می شود، اظهار داشت: تراکتورسازی تیمی است که کمترین حاشیه را دارد و به قولی می توانم بگویم که تیم ما همچون یک تیم مدرسه فوتبالی است و در آن نظم و انضباط حرف اول را می زند.

وی افزود: با این حال برخی مسائل در اطراف تیم وجود دارد که من اول باید این مسائل و مشکلات را اصلاح کنم و سپس به فکر کسب مقام و جام باشم.

قلعه نویی همچنین به وجود شیطنت‌هایی از سوی برخی‌ها اشاره و تصریح کرد: عده‌ای هستند که با انجام یک سری کارها، در صدد قرار دادن من در برابر هواداران تراکتورسازی هستند اما من به خوبی می دانم که هواداران از فهم و شعور بالایی برخوردارند و فریب این اشخاص را نمی خورند.

وی با گفتن این جمله که "مردم از ما جلوتر هستند"، بیان کرد: ما باید همیشه به نظر مردم احترام بگذاریم و بر مبنای خواسته های آنان عمل کنیم اما این را نیز بگویم که خود هواداران متوجه این موضوع هستند که بهتر از سرمربی یک تیم، کسی نمی تواند نسبت به مسائل فنی آن تیم آشنایی داشته باشد.

سرمربی تراکتورسازان ادامه داد: من هرگز نمی توانم در برابر کاری که می کنم، سر هواداران منت بگذارم چراکه برای کاری که انجام می دهم، پول می گیرم.

وی با بیان اینکه همواره در برخوردها و صحبت‌هایش صداقت را مدنظر داشته، یادآور شد: من به این معتقدم که باید با هواداران رو راست بود و قول الکی به آنان نداد، من نمی توانم به هواداران دروغ بگویم سعی دارم به همراه سردار جعفری کارهای زیربنایی انجام دهیم تا در آینده تیم تراکتورسازی و هوادارانش از نتایج آن بهره مند شوند.

قلعه نویی که پر افتخارترین مربی لیگ برتر فوتبال کشور محسوب می شود، در خصوص مسایل فنی تیم تراکتورسازی نیز عنوان کرد: پس از آنکه اصلاحات اخلاقی و رفتاری انجام دادم، آنگاه با همه توان به دنبال اصلاحات فنی خواهم بود و هواداران مطمئن باشند که از لحاظ فنی نیز شرایط تیم تراکتورسازی بهتر خواهد شد.

وی افزود: قبول دارم که اشتباهات تاکتیکی داشتیم که دلیل آن نیز این بود که دستمان از بابت بازیکن بسته بود و مجبور بودیم با موجودی که داشتیم، برابر حریفان به میدان برویم اما این را بگویم که تیم ما در نیم فصل تقویت شده و نتایج بهتر خواهد شد.

سرمربی تراکتورسازی درخاتمه تصریح کرد: من نسبت به هواداران و تیم تراکتورسازی که اکنون دیگر یک تیم فرا استانی به شمار می آید، تعهد دارم و به امید خدا تا پایان، کارم را با هدف موفقیت تراکتورسازی و خوشحالی دوستداران این تیم ادامه خواهم داد.