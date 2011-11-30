عدم پرداخت بدهی توانیر باعث حذف والیبال کرمان از لیگ برتر می شود

محمود قنبری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: با توجه به مکاتباتی که بین هیئت والیبال کرمان و وزارت نیرو انجام شد تصمیم نهایی درباره نحوه پرداخت بدهی سال قبل تیم برق کرمان را به جلسه هیئت مدیره توانیر منوط کرد.

وی تصریح کرد: شخصا دو روز گذشته در وزارت نیرو پی گیر این مسئله بودم چرا که در صورت عدم پرداخت بدهی سال قبل، تیم امسال والیبال کرمان که با سختی زیادی خود را درلیگ نگه داشته است از لیگ برتر حذف می شود.

قنبری یادآورشد: مبلغ طلب تیم سال قبل از وزارت نیرو 250 مییلون تومان است که وزارت نیرو طبق تعهدی که سال قبل به هیئت والیبال استان داده است، ملزم به پرداخت آن است.

قنبری بیان داشت: طبق مکاتبه دیروز که با وزارت نیرو انجام شد قرار شد این موضوع در جلسه یکشنبه آتی هیئت مدیره توانیر بررسی شود چرا که نقدینگی در دست وزارت نیرو است که باید از طریق برق منطقه ای استان کرمان به تیم والیبال پرداخت شود.

وی ادامه داد: میزان بدهی وزارت نیرو از بابت قرارداد بازیکنان و چهار درصد سهم فدراسیون والیبال است که در صورتیکه نتوانند آن را بپردازند باعث حذف تیم والیبال کرمان از لیگ برتر والیبال می شوند.

قنبری مهلت نهایی برای پرداخت این بدهی را قبل از آغاز هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور و 20 آذرماه ذکر کرد.