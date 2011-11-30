به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی اظهار داشت: این مبلغ در راستای 12 طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریز مصوب شورای برنامه ریزی توسعه استان تخصیص یافته است.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مسئولیت سنجش و کنترل آلاینده های هوا در کلیه شهرهای استان را به عهده دارد، هشت میلیارد ریال از این مبلغ در جهت تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا به این امر اختصاص داده شده است.



رئیسی تصریح کرد: دو میلیارد ریال از این مبلغ به منظور مطالعه و بررسی پدیده گرد و غبار و هیدروکربنهای آلی فرار در شهر تبریز و آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت عمومی در کاهش آلودگی هوا هزینه می شود.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تخصیص 20 میلیارد ریال برای روانسازی، مدیریت ترافیک و جنگلکاری اطراف شهر تبریز گفت: با احداث یک هکتار جنگل ، دو و نیم تن اکسیژن تولید، 7/3 تن دی اکسید کربن جذب و در کل 68 تن ذرات معلق هوای شهر کاهش می یابد.

