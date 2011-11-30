به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات اینترنت در شهرهای شرقی و غربی مازندران در روزهای اخیر به خصوص روز چهارشنبه کاربران را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

مشکل نوسانات اینترنت در شهرهای شرقی و غربی مازندران از جمله ساری، نکا، بهشهر در شرق و نوشهر و چالوس در غرب استان همواره وجود دارد.

به گفته برخی کابران مازنی، سرعت پایین اینترنت در روزهای اخیر، انجام کارهای رایانه ای و دریافت خدمات مربوط را با مشکل مواجه کرده است.

جمعی از کاربران معتقدند، مسئولان همواره قطع فیبر نوری را مشکل اصلی اختلال ایجاد شده در اینترنت بیان می کنند و این مشکل قدمتی دیرینه در استان دارد.

نوسانات اینترنت در هفته جاری در مازندران موجب شد تا بسیاری از مراکز خدمات ارتباطی و اینترنتی با مشکلاتی مواجه باشند.

سرعت اینترنت در روز چهارشنبه در شهرهای شرقی مازندران به پایین ترین حد معمول رسیده است.