به گزارش خبرگزاری مهر، 10 فیلم ایرانی و هفت فیلم خارجی روزهای پایانی هفته روی آنتن شبکههای سیما میرود.
فیلم سینمایی "اسلحه" به کارگردانی جسی تررو پنجشنبه 10 آذر ساعت 22 از شبکـه یک سیما روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره یک تبهکار است که پس از آزادی از زندان دوباره به جمع دوستان سابق خود که قاچاقچی اسلحه هستند برمیگردد تا به عملیات خود ادامه دهند. پل کال درون و کریستا کمپبل در "اسلحه" محصول سال 2010 کشور آمریکا بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "حکمت پنهان" به کارگردانی مجید تربیت فرد پنجشنبه 10 آذر ساعت 24 از شبکه یک سیما پخش میشود. این فیلم درباره احمد مهندس کشاورزی است که با وانتی که از پدرش به ارث رسیده کار میکند. او روزی یک جوان روستایی را سوار کرده و جوان با دروغ و کلک ماشین احمد را میدزدد... مهدی امینی خواه و محسن بهرامی در "حکمت پنهان" بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "رنگ انتظار" به کارگردانی سیدمحسن میرحسینی و تهیه کنندگی سید محسن میرحسینی و فهیمه سلیمانی جمعه 11 آذر ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم آمده: بچههای روستا خبردار شدهاند که بی بی قابله قدیمی روستا چند روز بیشتر زنده نخواهد ماند. بچهها از شنیدن این خبرغمگین میشوند و تصمیم میگیرند که برای خوشحالی بی بی به استناد خوابی که یکی از بچه ها دیده است بگویند که پسربی بی که سالها پیش گم شده و کسی از او خبرندارد، پیدا شده و قصد دارد به روستا بازگردد. اردلان شجاع کاوه ، مینا جعفرزاده ، سولمازآقمقانی ، رابعه اسکویی ومحمد فیلی درفیلم تلویزیونی "رنگ انتظار" بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "خاکستر و پروانه" پنجشنبه 10 آذرماه ساعت 14:30 از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد. این فیلم درباره زینت و پسرش عبدو است که بعد ازجنگ در جنوب و در کنار کارون تصمیم میگیرند تا مدرسه و کتابخانهای را که فقط بقایایی از آن بعد ازجنگ باقی مانده و به خرابهای تبدیل شده است را بازسازی کنند. نسرین نکیسا، محسن نکویی ، حسین لفته اصل و داریوش فرج پور در "خاکستر و پروانه" به کارگردانی رهبر قنبری و تهیه کنندگی مهدی همایونفربه ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی "صندلی چرخدار" به کارگردانی الیزابتا لوادالی و تهیه کنندگی جولیانا دل پونتا جمعه 11آذرماه ساعت17:30 از شبکه دوم پخش میشود. "صندلی چرخدار" درباره مرد جوانی است که مهندس معمار است و برای گذراندن خدمت سربازی، خدمت غیر نظامی را انتخاب کرده است. استفانو اکورسی، لیبرود رینزو و لورنزا ایندو وینا در "صندلی چرخدار" به ایفای نقش پرداختند.
فیلم تلویزیونی "سایه بر خورشید" به کارگردانی حسین مرشد شیرازی و تهیه کنندگی محمد تقی انصاری جمعه 11 آذرماه ساعت 23 ازشبکه دوم سیما روی آنتن میرود. این فیلم داستان مردمی را روایت میکند که عقوبت گناهی را پس میدهند که تاریخ، همیشه ایام بر آن گواهی خواهد داد. کاظم افرندنیا، حسین توشه و جعفردهقان به عنوان بازیگران اصلی در فیلم تلویزیونی "سایه بر خورشید" بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "بیگانگان" به کارگردانی عباس رافعی و تهیه کنندگی منصور سهراب پور، پنجشنبه 10 آذرماه ساعت 19 ازشبکه سه سیما روی آنتن میرود. داستان "بیگانگان" خاطرات یک فلسطینی مبارز از زمان اشغال کشورش توسط یهودیان صهیونیست است. احمد دانشجوی دانشگاهی ست که لیلا نیز در آن مشغول به تحصیل است. احمد به لیلا علاقمند است، اما نمیتواند علاقه خود را بیان کند... "بیگانگان" با بازی مکسیم خلیل ، محمد حداقی ، لیلیا الاعلرش محصول مشترک ایران و لبنان است.
فیلم سینمایی "سه شنبهها با موری" به کارگردانی مایک جکسون و با بازی هانک آزاریا و وندی مونیز پنجشنبه 10 آذرماه ساعت 23:30 ازشبکه سه سیما پخش خواهد شد. داستان فیلم درباره مبارزه باورنکردنی و اعجاب انگیز پروفسور" شوارتز موری" با بیماری سخت و لا علاج ای. ال . اس است. این بیماری، به تدریج اعضا و جوارح اصلی بدن را از کارمیاندازد و باعث مرگ سلولی بافتها و ماهیچهها میشود "سه شنبهها با موری" محصول سال 1999 کشورآمریکا است.
فیلم تلویزیونی "سهم گمشده" به کارگردانی حسن نجفی جمعه 11 آذرماه ساعت 10:30 از شبکه سه سیما پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم با بازی کارمان یونس، خالده فریاوا و گلزار قربان آوا آمده: تلال و همسرش صنم منتظر تولد فرزند اولشان هستند. تلال یک مادر و یک برادر کوچکتر از خود دارد. صنم وضع حمل میکند، ولی فرزندش دچارمشکل تنفس است و باید در دستگاه انکوباتور نگهداری شود.
فیلم تلویزیونی "توماج" به کارگردانی احسان عبدی پور جمعه 11 آذرماه ساعت 19 ازشبکه سه سیما روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره جوان صیادی است که در یکی از شهرهای جنوبی به دلیل تهمت دزدی که به او میزنند، تمام اعتبار خود را ازدست داده و حتی در آستانه از دست دادن ارتباط با نامزد و همسر آیندهاش است. فرشته صدرعرفایی ، مریم بوبانی و ایرج صغیری در "توماج" بازی کردهاند.
فیلم سینمایی "دو مرد در شهر" به کارگردانی خوزه جیووانی محصول سال 1973 فرانسه جمعه 11 آذرماه ساعت 12:05 ازشبکه چهارسیما پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم با بازی آلن دلون و جین گابین خواهید دید: جینو به جرم سرقت در حال گذراندن محکومیت ده ساله خود در زندان است. او رفتار خوبی در زندان داشته و ژان مددکار زندان معتقد است که او میتواند به جامعه بازگردد. ژان تلاش میکند تا دو سال باقی مانده از محکومیت جینو مورد بخشش قراربگیرد...
فیلم سینمایی "زندانی اسپانیایی" به کارگردانی و تهیه کنندگی دیوید ممت محصول سال 1974 آمریکا ، جمعه 11 آذرماه ساعت 20:30 درقالب برنامه "سینما4" از شبکه چهار سیما پخش میشود. داستان این فیلم با بازی استیو مارتین درمورد شهروند متخصصی است که در اختراعی به موفقیت میرسد و به همین خاطر هدف سودجوییهای بین المللی قرار میگیرد.
انیمیشن "جیمی نوترون" پنجشنبه 10 آذرماه ساعت 13:30 درقالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران پخش میشود. داستان این انیمیشن درباره جیمی نوترون پسر باهوشی است که هربار دست به اختراعات خارق العادهای میزند و موجب شگفتی خانواده و دوستان خود میشود. دبی دری بری ، جفری گارسیا و راب پالسن در "جیمی نوترون" به کارگردانی جیمز ای . دیویس محصول سال 2001 کشور آمریکا ایفای نقش کردهاند.
فیلم تلویزیونی "تاوان" به کارگردانی رضا غفاری اعتبار و تهیه کنندگی منوچهرهادی 30 دقیقه بامداد روزجمعه 11 آذرماه روی آنتن شبکه تهران میرود. "تاوان" داستان زندگی دو زوج را در فضای رئالیستی به تصویر میکشد. کاظم بلوچی ، کیهان ملکی ، بهنازجعفری و شهره لرستانی در "تاوان" به ایفای نقش پرداختند.
فیلم تلویزیونی "سفید ، خاکستری" به کارگردانی کریم دریدی ساعت 13:30 روزجمعه 11 آذرماه ازشبکه تهران پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم آمده : لک ، یک دلال معاملات ملکی ازسوی اوکتاویو سولیه و پسرانش رژه و لوئیس مامور شده است تا زمین فرانسوا بلان را به هر ترتیب شده ازچنگش در بیاورد و به اوکتاویو و پسرانش بفروشد. او برای این کار به کوهستان میرود. کلو ویس کورنیاک ، سیمون آبکاریان و سرجی ریا بوکین در "سفید، خاکستری" محصول سال 2005 کشور فرانسه بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "نشانی" پنجشنبه 10 آذرماه ساعت 23:45 از شبکه شما پخش میشود. این فیلم درباره بهروز میرزایی فردی معتاد است که از خانه طرد میشود. او که هیچکس را ندارد، ناگزیر درخیابانها روز را سپری میکند... بهزاد ترابیان دهکردی، دانش بروجنی و مهدی حیدری از بازیگران اصلی "نشانی" به کارگردانی داریوش ربیعی و تهیه کنندگی بیژن علی بابا هستند.
فیلم تلویزیونی "مادرم باش" به کارگردانی مسعود رشیدی و تهیه کنندگی افشین زمانی ، جمعه 11 آذرماه ساعت 13:30 از شبکه شما روی آنتن میرود. داستان فیلم روایت کاروانی است که قصد رفتن به کربلا را دارند. در کرمانشاه نرسیده به مرز به دستور فرمانده پاسگاهی از رفتن این کاروان به خاک عراق جلوگیری میشود... فرامرز صدیقی، زهره صفوی، رامین راستاد ، شیوا بلوریان و علی امجدی در "مادرم باش" ایفای نقش کردهاند.
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