به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشگاهی از آثار برگزیده جایزه ادبی هانس کریستین اندرسن در 10 سال گذشته را برگزار کرده است.

در این نمایشگاه بیش از 60 عنوان اثر از برگزیدگان این جایزه در بخش داستان و تصویرگری در 10 سال قبل به نمایش گذاشته شده است که پاره‌ای از این آثار به زبان اصلی و برخی نیز به صورت ترجمه فارسی در این کتابخانه موجود بوده‌اند.

با توجه به اینکه جایزه هانس کریستین اندرسن به یک عمر فعالیت ادبی یک نویسنده و یا تصویرگر اهدا می‌شود، در این نمایشگاه تمامی آثار منتشر شده و موجود از نویسندگان و تصویرگران برگزیده این جایزه ادبی از سال 2000 تا 2010 که در مخزن این کتابخانه موجود بوده برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا پایان آذرماه هر روز از ساعت 8 الی 16 در کتابخانه مرجع کانون واقع در خیابان شهید بهشتی خیابان خالد اسلامبولی برپاست.