43 مبلغ در ماه محرم به مناطق مختلف قصرشیرین اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمودی با اعلام این خبر افزود: این تعداد از مبلغین که شامل روحانیون بومی، مستقر، طرح هجرت هستند فعالیت خود را در سطح شهرستان اعم از مساجد، هیئت‌ها، اداره‌ها، روستاها آغاز کرده که تعدادی از این مبلغین از دفتر تبلیغات اسلامی به این شهرستان اعزام شده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین با بیان اینکه تعدادی از مبلغین اعزامی را مبلغات تشکیل می دهند افزود: خواهران مبلغ همچون سنوات گذشته در عرصه تبلیغ حضور پر رنگ داشته و تدریس قرآن و بیان احکام در بین بانوان و حضور در جلسات قرآنی، از جمله فعالیت این مبلغات در ماه محرم است.

محمودی تصریح کرد: برگزاری نماز جماعت، پاسخ به سئوالات و شبهات، گفتمان دینی، بیان احکام و معارف دین، سخنرانی در فلسفه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش، همراهی با هیات های مذهبی مناطق و بیان نکات ضروری درباره مقابله با جنگ نرم دشمنان از مهمترین وظایف این مبلغان است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر، تاکید کرد: این فریضه از جمله نیازهای اصلی در جامعه اسلامی است که اجرای پررنگ آن در تامین سلامت و افزایش امنیت اجتماعی نقش موثری دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین در پایان گفت: درخصوص امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام سفارش بسیار شده که توجه به آن برای همگان امری ضروری است.

