اقدام دانشجویان در سفارت انگلیس نمادی از افکار عمومی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کنفرانس خبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در محل مجلس مشروطه برگزار شد.

لاریجانی در آغاز با تسلیت ایام محرم و شهادت سید الشهدا(ع) گفت: شهید مدرس در چنین ایامی پس از یک دوره طولانی مبارزه سیاسی با قلدرهای سردار سپه توانست روح دموکراسی را در کشورمان زنده کند و به عنوان یک نماد در پارلمان ایران یاد او باقی خواهد ماند.

دولت انگلیس پس از انقلاب باید به نظر ملت ایران احترام می‌گذاشت

در این نشست خبری خبرنگاری از موضع مجلس شورای اسلامی در قبال ورود عده‌ای از دانشجویان به سفارت انگلیس سئوال کرد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال گفت: ‌حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادند نمادی از افکار عمومی ملت ایران است.

وی تصریح کرد:‌ ملت ایران از رفتار انگلیس در چند دهه گذشته رنجیده‌اند. اگر دولت انگلیس تردید دارد می‌تواند نظرسنجی گرفته تا ببیند نظر ملت ایران نسبت به این دولت چیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این درست نیست که پس از اخراج سفیر انگلیس از ایران این کشور را با رفتارهای موذیانه و ماجراجویانه قصد سرپوش گذاشتن بر رفتارهای گذشته خود داشته باشد.

وی تاکید کرد:‌ دولت انگلیس می‌توانست پس از انقلاب به نظر ملت ایران احترام بگذارد اما به جای آن رفتارهای مزورانه در پیش گرفت.

لاریجانی تصریح کرد: رفتار دیپلماتیک نمی‌تواند از ماهیت خصمانه برخوردار باشد.

وی تاکید کرد: توصیه ما این است که اقدامات و روش‌هایی از طرف دانشجویان برگزیده شود که براساس قانون باشد. کاری که مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون کاهش روابط کرد در همین چارچوب است. قانون کاهش روابط پاسخی به رفتارهای خصمانه انگلیس بود.

هرگونه حاشیه سازی در مسایل خرد به ضرر کشور است

در ادامه لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا جریان فتنه و حلقه انحراف برنامه ریزی برای از بین بردن اتحاد در میان اصولگرایان دارند، اظهار داشت: ممکن است این تلقی وجود داشته باشد و به دنبال مسئله سازی باشند اما انتظار این است که در داخل کشور وحدت و همدلی در سطوح مختلف وجود داشته باشد. هر گونه حاشیه سازی در مسایل خرد به ضرر کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس جمهور اعلام داشته یارانه نقدی به تولیدات اختصاص نخواهد یافت، آیا چنین چیزی امکان دارد؟ گفت: براساس مصوبه مجلس امسال حدود 10 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش‌های صنعت و تولید اختصاص یافته است که می‌تواند به صورت مستقیم یا با ارایه تسهیلات با نرخ سود پایین در اختیار تولید کنندگان و صنعتگران قرار بگیرد، این عمل خود نوعی یارانه دادن است.

لاریجانی افزود: در بعضی بخش‌های تولیدی مانند بخش کشاورزی و دامداری این یارانه‌ها به صورت مستقیم ارایه شده است.

وی تاکید کرد:‌ شیوه ارایه یارانه‌ها به مصلحت سنجی ها در مرحله اجرا بستگی دارد.

ملت ایران در مقابل رفتارهای انگلیس اقدامی درخور انجام می دهد

در ادامه کنفرانس خبری رئیس مجلس شورای اسلامی، لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی TRT مبنی بر اینکه چه اقدامات دیگری را علیه دولت انگلیس در دست دارید و آینده روابط خود با اتحادیه اروپا را چطور ارزیابی می کنید، گفت: اقدامات دیگر ما با توجه به شرایط زمان سنجیده می شود. ما توصیه نمی کنیم که کشور انگلستان رفتار مشابه با رفتارهای گذشته خود داشته باشد.

وی تأکید کرد: دولت انگلستان اگر مسیر فعلی را ادامه دهد، ملت ایران هم اقداماتی مشابه و درخور انجام می دهند.

لاریجانی تصریح کرد: اتحادیه اروپا شامل کشورهایی است که با ما ارتباطات اقتصادی دارند، اما برخی کشورهای عضو این اتحادیه به خاطر رفتارهای گذشته شان موضع ما با آنها تغییر کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت ایران با اتحادیه اروپا طرف نیست، گفت: کشورهای عضو این اتحادیه باید رفتارهای درخور شأن ملت ایران داشته باشند نه رفتارهای مشابه با دولت انگلستان.

لاریجانی با اشاره به موضع گیری های شب گذشته مقامات انگلستان در قبال حرکت خودجوش دانشجویان، گفت: مقامات دولت انگلستان کلماتی را به کار می برند که درخور شأن نیست.

وی تأکید کرد: کشورها باید مودبانه درخور شأن ملتها سخن بگویند، ملت ایران توقع ندارد که کشور انگلستان که دارای پیشینه رفتاری بسیار تاریکی است در قبال دانشجویان ما اینگونه سخن بگوید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگاری در رابطه با رفتار دولت انگلستان گفت: خیلی نباید به رفتار آنها بها داد، چون هر دولتی می تواند با توجه به رفتارهای سایر دولت ها سطح روابط خود را تنظیم کند.

وی افزود: دولت انگلستان می خواهد اقدام دانشجویان و تصویب قانون کاهش روابط را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر رفتارهای گذشته خود قرار دهد.