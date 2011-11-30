به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد گرگان با گرامیداشت ایام محرم الحرام و با اشاره به موفقیت اخیر دانشگاه آزاد اسلامی در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تصریح کرد : دانشگاه آزاد اسلامی طی 30 سال فعالیت خود خدمات با ارزشی را ارائه داده که مقوله نشر و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی جایگاه ویژه ای در این دانشگاه اسلامی و مردمی دارد.

محمد امینی مفرد همچنین با اشاره به فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته توسط دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: براساس ارزیابی های به عمل آمده فعالیتهای فرهنگی واحد گرگان در چندین سال متوالی بسیار بیشتر از واحدهای دانشگاهی دیگر در سطح منطقه و حتی کشور است.

وی خواستار ارتباط و تعامل بیشتر دانشجویان با حوزه فرهنگی دانشگاه مشارکت و استفاده تشکلها و نشریات دانشجویی از همه ظرفیتها ، پتانسیل و توانمندی های خود و اعضایشان برای ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاه شد.

رنجبر معاون دانشجویی دانشگاه نیز با تاکید براین مطلب که تعامل و همکاری تشکلها و انجمنهای فعال دانشجویی اعم از بسیج، انجمن اسلامی، هیئت مذهبی سبب ارتقای فعالیتها می شود، به فعالیتهای فوق برنامه تربیت بدنی، دفتر مشاوره و جشنواره های تجلیل از ورزشکاران اشاره کرده و خواستار مشارکت دانشجویان در این برنامه ها شد.

در ادامه این نشست قربانی دبیر ستاد شاهد و ایثارگر و مدیر حراست دانشگاه از تشکلها به عنوان بازوان مدیریت فرهنگی دانشگاه نام برد و گفت : تشکلهای دانشجویی با ارائه طرح و برنامه منسجم می توانند زمینه ای برای شناساندن توانمندی ها و استعدادهای دانشجویان باشند.

گفتنی است در ادامه این نشست نمایندگان تشکلها ، انجمنها ، کانونها، هیئتهای مذهبی در خصوص نیاز سنجی فرهنگی ، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی، راه اندازی کانونهای فرهنگی و هنری و .... به بیان دیدگاهها و نظرات خویش پرداختند.