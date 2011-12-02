"هنر، نفس و معرفت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی نسبت هنر و معرفت میپردازد و نظریهای جدید درباره نسبت هنر و معرفت ارائه میدهد.
هنر میتواند برای ما تجربهای حسی به ارمغان آورد، این تجربه حسی باعث خواهد شد فهم و درک ما از جهان مورد صورت بندی مجدد قرار گیرد.
علاوه بر اینکه تجربه حسی ناشی از هنر، درک ما از جهان را متفاوت میکند این تجربه در فهم و درک ما از خودمان نیز تأثیر میگذارد. نظریههای هنر به دنبال این هستند که بخشهایی از هنر که از تجربه ما خارج هستند را مورد شناسایی قرار دهند .
نویسنده با این دیدگاه اخیر موافق نیست و معتقد است که هنر اساساً خارج از ادراک حسی و تجربه ما قرار ندارد. در واقع هنر با آنچه که ما حس میکنیم و درک میکنیم مرتبط است و خارج از آن قرار ندارد.
بر این اساس نویسنده بر آن است تا ارتباط میان هنر و بسیاری از مباحث مطرح در معرفت را مورد بررسی قرار دهد. در واقع هنر با نفس و سیاست و زندگی ارتباط دارد.
بر این اساس او به بررسی آرای متفکران و اندیشمندانی چون هیوم، رید و گودمن میپردازد.
نظر شما