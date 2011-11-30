به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته پانزدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از جمعه یازدهم آذر ماه آغاز میشود، اما صبای قم در دومین روز رقابتهای هفته پانزدهم در خانه برابر داماش گیلان قرار میگیرد.
جدال صبا و داماش از ساعت 15 و 15 دقیقه شنبه در قم
با توجه به برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و داماش گیلان از هفته پانزدهم نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال از ساعت 15:15 دقیقه روز شنبه دوازدهم آذر ماه در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم برگزار میشود.
بر همین اساس و با توجه به قوانین برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال که از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال به باشگاههای لیگ برتری ابلاغ شده است، مربیان دو تیم صبای قم و داماش گیلان یک روز پیش از برگزاری بازی باید به سئوالات خبرنگاران رسانههای گروهی پاسخ دهند.
برگزاری نشست خبری مربیان دو تیم از ساعت 19:30 جمعه
با توجه به برنامه ریزی مسابقه صبای قم و داماش گیلان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، نشست خبری کادر فنی تیمهای صبای قم و میهمان این هفته آنها یعنی تیم فوتبال داماش گیلان از ساعت 19:30 دقیقه عصر جمعه یازدهم آذر ماه در دفتر باشگاه صبای قم برگزار میشود.
صبای قم و داماش گیلان در هفته پانزدهم دور رفت مسابقات لیگ یازدهم در حالی عصر شنبه در قم برابر یکدیگر صف آرایی میکنند که در هفته چهاردهم رقابتها هر کدام نتیجهای مشابه به دیگری کسب کردند و طی آن صبا از کسب برتری مقابل نفت محروم ماند ولی داماش گیلان در خانه خود مقابل نایب قهرمان لیگ قهرمانان آُسیا یعنی ذوب آهن پیروز نشد.
تساوی صبا و داماش گیلان پیش از مصاف هفته پانزدهم
شاگردان عبدالله ویسی در هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر در خارج از خانه یعنی در ورزشگاه شهید دستگردی تهران میهمان تیم فوتبال نفت تهران بودند که در این دیدار با وجود شایستگی برای کسب سه امتیاز، ناباورانه به تساوی دو بر دو رسیدند.
اما بازیکنان تیم ابراهیم قاسمپور در تیم فوتبال داماش گیلان در بازی هفته چهاردهم در ورزشگاه اختصاصی خود برابر تیم فوتبال ذوب آهن سومین تیم فصل گذشته لیگ برتر فوتبال به میدان رفتند که در پایان نتوانستند نتیجهای مطلوب را در خانه کسب کرده و به تساوی یک بر یک تن دادند.
تساوی صبا و داماش آخرین بازی دو تیم در قم
آخرین بار دیدار دو تیم صبا و داماش گیلان در قم به تساوی انجامید و طی آن در بازی برگشت هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور دو تیم در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر رفتند که طی آن بازی دو بر دو مساوی شد و در پایان آن فصل داماش گیلان به لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور سقوط کرد.
در دیدار رفت لیگ هشتم نیز که در ورزشگاه عضدی شهر رشت برگزار شد، تیم فوتبال صبای قم موفق شد داماش گیلان را با نتیجه دو بر یک شکست دهد و آخرین پیروزی صبای قم مقابل داماش گیلان در لیگ برتر فوتبال کشور است.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال صبای قم در تلاش برای کسب پنجمین برد خانگی در بازی حساس خود در هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال برابر تیم داماش گیلان صف آرایی میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته پانزدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از جمعه یازدهم آذر ماه آغاز میشود، اما صبای قم در دومین روز رقابتهای هفته پانزدهم در خانه برابر داماش گیلان قرار میگیرد.
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