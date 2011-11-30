10 میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس اصفهان اختصاص یافت

بهمن صفدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تغذیه با شیر یکی از مهمترین نیازهای دانشآموزان است، اظهار داشت: در سال گذشته شیر به صورت رایگان در سطح حدود پنج هزار مدرسه در سطح استان توزیع شده و تمام دانشآموزان اصفهانی به غیر از دانشآموزان پسر مقطع متوسطه زیر پوشش این طرح قرار گرفته بودهاند.
وی به اهمیت استفاده تمام مردم از شیر به عنوان یکی از مواد غذایی اساسی مورد نیاز در سطح جامعه اشاره کرد و افزود: فرهنگ استفاده از شیر باید در میان تمام اقشار مختلف جامعه ترویج و توسعه یابد و مسئولان باید بر روی مصرف و استفاده از این ماده لبنی سرمایهگذاری کنند.
کارشناس مسئول ستاد تغذیه و نظارت بر شیر مدارس استان اصفهان تصریح کرد: از امروز ( چهارشنبه) طرح توزیع شیر در مدارس موجود در سطح شهرستان اصفهان آغاز شده است.
وی به اجرای این طرح در سال جاری میان دانشآموزان اصفهانی اشاره کرد و ادامه داد: تا پایان سال تحصیلی جاری 700 هزار نفر از دانشآموزان موجود در سطح استان زیر پوشش طرح توزیع شیر قرار میگیرند و شیر به صورت رایگان میان این افراد توزیع میشود.
صفدریان تاکید کرد: در سال تحصیلی جاری شیر طی 70 نوبت و به صورت سه روز در هفته میان دانشآموزان اصفهانی توزیع میشود و مسئولان آموزش و پرورش همواره به دنبال تغذیه مناسب دانشآموزان هستند.
وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری شیر در میان دانشآموزان دوره متوسطه توزیع نمیشود، اضافه کرد: در سال جاری دانشآموزان دوره ابتدایی، راهنمایی، مهدکودکهای بهزیستی، استعدادهای درخشان و دانشآموزان استثنایی از این طرح بهرهمند میشوند.
کارشناس مسئول ستاد تغذیه و نظارت بر شیر مدارس استان اصفهان به میزان اعتبار اختصاص داده شده برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در سال تحصیلی جاری برای توزیع شیر به صورت رایگان در مدارس اصفهان 10 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
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