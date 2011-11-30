رمضان عسگرینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معضلات موجود در بخش حمل و نقل عمومی باید ساماندهی شود، اظهار داشت: فعالیت مسافربرهای شخصی به یکی از مهمترین معضلات موجود در سطح شهر تبدیل شده و این موضوع به تمام کشور اختصاص دارد.
وی به یکی از مهمترین آفتهای موجود در سطح کشور اشاره کرد و افزود: مسئولان باید با استفاده از راهکارهای مناسب و قانونی وضعیت افزایش و فعالیت مسافربرهای شخصی را در سطح شهرها ساماندهی کنند.
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه فعالیت این افراد مشکلات بسیاری را برای رانندگان تاکسی در سطح شهر ایجاد کرده، تصریح کرد: مسافربرهای شخصی در بسیاری از ایستگاههای مربوط به خطوط تاکسیرانی سرویسدهی به شهروندان را انجام میدهند.
وی به ضرورت برخورد با این افراد در سطح جامعه اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر و به دلیل نبود اشتغال مسافربرهای شخصی موجود در سطح شهر روز به روز در حال افزایش هستند و بدون مجوز در سطح شهر سرویسدهی میکنند.
عسگرینژاد تاکید کرد: برخورد با این افراد از وظایف نیروهای راهنمایی و رانندگی محسوب میشود اما در حال حاضر هیچ برخورد جدی با مسافربرهای شخصی صورت نگرفته است.
وی به ضرورت ساماندهی وضعیت اشتغال در سطح جامعه اشاره کرد و بیان داشت: بیکاری و نبود اشتغال سبب افزایش تعداد مسافربرهای شخصی در سطح شهر شده و از سال 1388 تاکنون موضوع فعالیت مسافربرهای شخصی در سطح شهر پایان یافته است.
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرستان اصفهان اضافه کرد: فعالیت تمام این افراد در سطح شهر غیرقانونی است و برخورد مسافربرهای شخصی از وظایف سازمان تاکسیرانی نیست.
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