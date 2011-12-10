تمهیدات تامین حقابه کشاورزی پاییزه/ جوسازی در اصفهان

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر در ارتباط با تامین حقابه های کشاورزی و برنامه های وزارت نیرو برای رفع مشکلات خشکسالی در برخی استانها گفت: در این زمینه تلاش می شود تا تامین حقابه ها در تمام استانها صورت گیرد و این کار هم اکنون نیز انجام می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ابفا اظهار داشت: البته وجود طرحهای توسعه ای در برخی از استانها باعث شد که در برنامه‌ها تغییراتی ایجاد شود. در این رابطه نیز تلاش شد تا متناسب با وجود آب به آنها تحویل شود و این موضوع برای ما اولویت دارد.

عطارزاده با اشاره به اینکه طبق اولویت‌ها در صورتی که خشکسالی وجود نداشته باشد حقابه ها در تمام استانها رعایت می‌شود، بیان داشت: با توجه به اینکه تقریبا تامین حقابه های کشاورزی دارای قراردادهای یکساله است، اما در این بخش تامین حقابه ها دارای اولویت همیشگی است.

وی خاطر نشان کرد: با وجود این، در حال حاضر تقریبا مشکل خاصی در استانها نداریم و این موضوع بیشتر در شرایط فعلی در استان اصفهان حاکم است که مشکلات زیادی داشته است، البته قول دادیم آب پاییزه کشاورزی آن را تامین کنیم و برای آن تمهیداتی صورت گرفته است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: در هر حال امیدواریم با بهبود بارش تامین آب کشاورزی برای کشاورزان هم صورت گیرد. عطارزاده در این خصوص که تامین حقابه های کشاورزی در استان اصفهان منجر به طرح شکایتی شد که طی آن مطرح شده بود در اثر مدیریت نامناسب منابع آب، زاینده رود دچار خشکی شده است، گفت: ما هیچ شکایتی از سوی مردم و کشاورزان نداریم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: چند نفر سودجو در این زمینه شکایتی را ارائه کرده بودند که اعلام کردیم آماده پاسخگویی هستیم ولی روبرو نشدند و به سراغ جریان سازی رفتند و در نهایت دادگاه رفتنی در کار نبود، اما ما به دادگاه اعلام کردیم که آماده هستیم تا پاسخ بدهیم.