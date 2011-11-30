10 تصویر؛ جارو کردن انگلیسی ها از تهران!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و به ویژه انتخابات پارلمانی مصر بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ جارو کردن انگلیسیها از تهران!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به اقدام اخیر دانشجویان ایرانی اشاره دارد که به سفارت استعمارپیر در تهران یورش برده و موجبات تخلیه آن را به وجود آوردند.

وضعیت منطقه و لبنان

روزنامه النهار لبنان امروز به حملات موشکی اخیر میان لبنان و رژیم صهیونیستی در جریان شرایط پرتنش خاومیانه توجه دارد.

حضور ابوالهول در انتخابات

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به مشارکت گسترده مردم مصر در انتخابات اشاره دارد که حتی با استقبال مجسمه ابوالهول نیز همراه شده است.

پایان تقسیم فلسطین

روزنامه الشرق قطر با اشاره به توافق اخیر فتح و حماس در زمینه تشکیل دولت و برگزاری انتخابات عمومی این مسئله را به عنوان پایان تقسیم فلسطین و عامل نگرانی رژیم صهیونیستی دانسته است.

سونامی دموکراسی

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به حضور گسترده مردم مصردر انتخابات پارلمانی اشاره دارد.

پیروزی اسلامگرایان

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به پیروزی اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی تونس و مغرب و مصر اشاره دارد.

ساعات کاری!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به ساعات تلف شده برخی از کارمندان ادارات اشاره دارد که تنها نیم ساعت را به امور کاری پرداخته و مابقی را به استراحت، تفریح و یا خواب مشغول هستند.

انتخابات در مصر قدیم و جدید؛ بدون شرح

الاتحاد امارات

شرایط پر تلاطم مصر

القدس العربی

راه فرار دیکتاتور

البیان امارات