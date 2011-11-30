فارس میزبان هیئت نظارت ستاد عالی کانونهای مساجد کشور

به گزارش خبر گزاری مهر: رضا باقری بیان کرد: طی سفر دو روزه هیئت نظارت ستاد عالی کانونهای مساجد کشور به شهر شیراز، مجموعه فعالیتهای سال جاری دبیرخانه کانونهای فرهنگی،هنری مساجد فارس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد فارس اظهار کرد: سفر این گروه به سرپرستی محمد رضا جعفری معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی و با همراهی بشیری از حوزه مالی، خضری و فرقانی در حوزه فرهنگی و ارزشیابی از نهم آذرماه آغاز می شود و تا روز پنجشنبه دهم آذر ماه ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اهداف این سفر گفت: فعالیتها و برنامه های اجرا شده توسط این دبیرخانه در سال 90 بر حسب شاخصها و ملاکهای ارزیابی تعیین شده از سوی ستاد عالی توسط این هیئت نظارت مورد برسی قرار می گیرد.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی،هنری مساجد فارس اظهار کرد: دیدار با محمد هادی فخرایی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، نشست با پرسنل دبیر خانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد فارس و ارائه گزارش عملکرد 9 ماهه سال 90 از دیگر برنامه های این سفر است.

باقری بیان کرد: نشست با مدیران کانونهای تخصصی فارس و همچنین کانونهای فعال و بازدید از کتابخانه ها و کانونهای مساجد نیز در فهرست برنامه های برنامه های سفر هیئت قرار دارد.