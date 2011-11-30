تردد در گردنه های درگز و قوچان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بارش برف در محورهای منتهی به جوین و گردنه های کبکان و تیوان در شهرستان درگز و الملی، باجگیران و امامقلی در شهرستان قوچان و کندی تردد در این مسیرها عملیات برف روبی و نمک پاشی در این محورها توسط راهداران استان در حال انجام است.

بنابر این گزارش هم اکنون نیز در محورهای منتهی به شهرهای سرولایت و جغتای و محور اسفراین – سبزوار بارش برف جریان داشته و لازم است خودروهای عبوری از این محورها با رعایت قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه در مسیر خود تردد کنند.

در محورهای منتهی به شهرستان بردسکن و سایر محورهای منتهی به دو شهرستان درگز و سبزوار نیز بدلیل بارش باران عبور ومرور خودروها با کندی امکان پذیر است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.