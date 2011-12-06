تلفیق قلمزنی ترکیه در ایران

غلامعلی فیض اللهی، رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: یک نوع قلمزنی رنگ شده محصول کشور ترکیه مدتی پیش در بازار صنایع دستی میدان نقش جهان فروخته می شد اما پس از بازرسی و جمع آوری محصولات کشور ترکیه باز هم مشاهده کردیم که این نوع قلمزنی در بازارهای اصفهان فروخته می شود بنابراین با تحقیقات بیشتر مشخص شد که کارگاه تولید این قلمزنی در داخل شهر اصفهان قرار دارد و هنرمندان این کارگاه، این هنر را از کشور ترکیه یاد گرفته و تولید می کنند.

فیض اللهی با بیان اینکه در استان اصفهان فقط یک کارگاه تولیدی، قلمزنی ترکیه را می سازد بیان کرد: صنایع دستی خارجی از بازار میدان نقش جهان جمع شد ولی این هنر اکنون در دست ایرانی هاست.

وی با اشاره به اینکه در دوره صفویه صنایع دستی ایرانی و خارجی ترکیب می شدند، ادامه داد: مینیاتور نیز محصول کشور چین بوده است که با هنر ایرانی تلفیق شد.

رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان بیان کرد: از هنرمندان اصفهانی تقاضا کردیم این قلمزنی ها را امضا کنند تا مشخص شود که آن هنر، محصول ایران است یا ترکیه. همچنین آنها درصدند که در آینده این نوع قلمزنی را با هنر ایران تلفیق کنند.