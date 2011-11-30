سازمان صدا و سیما امین نظام و مورد اعتماد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان صدا و سیما امروز نهم آذر ماه با حضور حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم، قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، محمود عاطفی مدیر کل سابق روابط عمومی سازمان صدا و سیما، سید تقی سهرابی مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان صدا و سیما، سردار ربیعی از مسئولان روابط عمومی سپاه، حجت الاسلام رنجبر مسئول مجتمع فرهنگی بلال و دیگر مدیران روابط عمومی در سالن مذاکرات همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

حجت الاسلام موسوی مقدم ضمن تسلیت به حاضران برای ایام سوگواری گفت: روابط عمومی در دل سازمان صدا و سیما است و ماموریت مهمی در حوزه مخاطبان بر عهده دارد. شماره 162 بازتاب نظرات مردم است و ما از تاثیرات آثار پخش شده بر بینندگان مطلع می شویم.

وی ادامه داد: ارتباط با مخاطبان شبکه‌های رسانه ملی یکی از وظایف روابط‌ عمومی است. آنچه که روی آنتن تلویزیون می‌رود بخش عمده‌ای از تاثیراتش متعلق به روابط‌ عمومی است.

قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ارتباط با مردم و انعکاس درست آرای آنها ماموریت بسیار بزرگی است که روابط‌عمومی انجام می‌دهد. ضمن اینکه شیوه‌های مختلفی برای رسیدن به عمق نظر مخاطب وجود دارد و به یک مدیریت فرهنگی دست یابیم.

وی با بیان اینکه خیلی از نیازهای مخاطبان را می‌توان از طریق خبرگزاری‌ها و جراید به دست آورد و آنها را تبلیغ کرد، خاطرنشان ساخت: متاسفانه شاهد اطلاع‌رسانی نادرست از طریق بنگاه‌های اطلاع‌رسانی جهانی هستیم که بسیاری از حقایق تحریف می شود، آن هم درست در سال‌هایی که مردم اطلاع‌رسانی را حق خود می‌دانند.

قائم رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به حوادث روز گذشته سفارت انگلیس اظهار داشت: آقای لاریجانی مطلب خوبی راجع‌ به اتفاقات روز گذشته گفتند. عین همین اتفاق در چند سال قبل روی می‌دهد و اوضاع بدتر می‌شود اما آنها به راحتی از کنارش عبور می‌کند. این نابرابری در اطلاع‌رسانی موجب می‌شود تا اقشار متوسط و پایین مردم نسبت به رسانه‌ها بی اعتماد شوند.



وی با بیان اینکه سایه صهیونیست‌ها برخبرگزاری‌های خارجی افتاده، اشاره کرد: ما در پرتوی فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی کار می‌کنیم و اطلاع‌رسانی درست را حق مردم می‌دانیم. در این شرایط جهانی رسانه ملی که در سطح بین‌الملل کار می‌کند باید از همه جهت مورد حمایت قرار بگیرد تا بتواند اطلاعات درست را به اقصی‌نقاط دنیا برساند.

موسوی مقدم‌ گفت: امروز خیلی از موضوعات توسط دشمنان ما به ناحق راجع‌ به مملکت ما گفته می‌شد و متأسف هستیم که یکسری از تئوری‌های گذشته امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت وقایع بسیاری روی می‌دهد که مردم از آنها بی‌اطلاع هستند و رژیم اشغالگر قدس اجازه بروز آن را نمی‌دهند.



محمود عاطفی مدیر کل سابق روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ادامه این مراسم گفت: روابط عمومی سازمان نقش آفرینی بسیاری در ابر سازمانی همچون صدا و سیما دارد. روابط عمومی سازمان جایگاه خودش را دارد. ما تلاش کرده ایم تا ارتباط خوبی با مردم داشته باشیم، به همین دلیل سعی در بر طرف کردن مسائل فنی داشته تا ارتباط بیشتری با مخاطبان داشته باشیم تا آنها از هر جایی از کشور بتوانند به راحتی با واحد ارتباطات مردمی ما در تهران و مراکز تماس بگیرند.

وی در بخشی از دیگر صحبت هایش از همکاران فنی سازمان صدا و سیما قدردانی کرد.

حجت الاسلام رنجبر در بخشی از این مراسم خاطره ای را تعریف کرد. همچنین حجت الاسلام رضوان شهری مشاور امور فرهنگی روابط عمومی هم سخنانی در توصیف محمود عاطفی بیان کرد.

سید تقی سهرابی، مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان صدا و سیما در این مراسم با تشکر از رئیس سازمان صدا و سیما و اعتمادی که به او کرد، گفت: در حوزه برون سازمان و درون سازمانی وظایف مشخصی بر عهده داریم و امیدواریم با توکل به خدا، پشتوانه و حمایت رئیس سازمان صدا و سیما و همکاری دوستان بتوانیم این وظایف را انجام بدهیم. مردم از روابط عمومی سازمان صدا و سیما توقع دارند و به حق است. ما هم به دنبال جلب اعتماد مردم هستیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان روابط عمومی سازمان صدا و سیما وظیفه داریم اعتماد به رسانه را حفظ کنیم. وظیفه برون سازمانی حفظ و تقویت اعتماد است.

مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان صدا و سیما با اشاره به چشم انداز افق رسانه گفت: سازمان صدا و سیما امین نظام و مورد اعتماد و پل ارتباطی مستحکم میان آحاد جامعه و مسئولان نظام و تسهیل کننده رابطه همدلانه مردم و دولت است.

وی در پایان گفت: بنابراین تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم وظیفه خود را به نحو مطلوبی انجام دهیم. امیدوارم با همدلی و ایمانی که به کار داریم بتوانیم وظایف برون سازمانی و درون سازمانی خود را به درستی انجام دهیم.