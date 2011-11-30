به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از نخستین نشست هماهنگی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و فعالان عرصه ترویج کتاب، بعد از ظهر چهارشنبه 9 آذر با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محمد اللهیاری فومنی رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، محمد حمزه‌زاده رئیس هیئت مدیره این مجمع و جمعی از ناشران و اعضای مجمع در هتل هویزه برگزار شد.

در ابتدای این نشست علیرضا مختارپور نویسنده و از اعضای مجمع با اشاره به ملزومات انتشار کتاب، گفت: نگارش و چاپ کتاب باید در چارچوب ارزش‌ها باشد. امروز محتوای بسیاری از کتاب‌هایی که در کشور منتشر می‌شود، غربی است. کارهای ما دسته جمعی نیست. اجماع وقتی معنی می‌دهد که همه نیروها و ابزارها کار دسته جمعی انجام دهند. ما همه ناشرهایی هستیم که از یک مسلک و عقیده هستیم ولی جدا از هم کار می‌کنیم و گاهی هم موازی‌کاری می‌کنیم. در حالی که می‌توانیم در کنار هم و با هم کار کنیم.

وی افزود: ما 2 گونه نیاز داریم، همیشگی و مقطعی. تعداد کتاب‌هایی که با موضوعات کم اهمیت یا مثلا درباره هنرمندان منتشر می‌شوند، بسیار زیاد هستند ولی درباره حجاب چند کتاب یا شعر و داستان داریم؟ نکته دیگر اهمیت مساله زیبایی و هنر در چاپ و حروفچینی کتاب است.

مختارپور در سخنانش که بخشی از آن به قرائت بخش‌هایی از کتاب «من و کتاب» درباره توصیه‌های رهبر انقلاب درباره کتاب اختصاص یافت، گفت: هر ناشری بررسی کند که در چه زمینه‌ای می‌تواند در این مجمع کمک کند و کار جمعی را پیش ببرد. دیگران هم در شاخه‌ای که انتخاب کرده، باید کمکش کنند. اگر ارتباط ناشران با یکدیگر نظام‌مند باشد، از کار تکراری جلوگیری می‌شود.

در ادامه میثم نیلی ضمن قرائت گزارش هیئت مدیره مجمع ناشران گفت: 9 ماه از فعالیت مجمع می‌گذرد. بعد از تشکیل هیئت امنا مجمع به عنوان یک تشکل غیر دولتی در ارشاد، در حال حاضر در مقام ورود به ساختار عملیاتی هستیم. در حال حاضر مجمع 5 دفتر دارد که فعال هستند. این دفاتر عبارت‌اند از: امور بین‌الملل، امور فرهنگی ترویجی، اجرایی، برنامه‌ریزی و مطالعات و دفتر منابع و تشکل‌های انسانی. رهبر انقلاب از وجود چنین تشکلی ابراز خشنودی داشتند. درباره مسابقات و جشنواره‌ها هم هماهنگی‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: اتاق فکر هم در مجمع با مسئولیت مجید صحاف تشکیل شده است. این تشکل، یک مجمع فرهنگی است که می‌خواهد کار فرهنگی انجام دهد و چارچوب‌های اقتصادی روشنی هم دارد. بعضی‌ها به همین دلایل در مجمع عضو نشدند. خیلی نباید به دنبال کمیت بود. نرم‌افزار کتابخانه هم به سفارش مجمع آماده شده که در جهت توسعه کتابخانه الکترونیکی، تا چند هفته آینده از آن بهره‌برداری خواهد شد. برقراری ارتباط با ناشران عضو از طریق سامانه پیام کوتاه هم از برنامه‌های دیگری است که در حال پیگیری آن هستیم.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: در زمینه بین‌الملل با این که تعداد اعضای بین‌المللی‌مان زیاد نیست ولی کار در این زمینه بسیار است. چند ناشر خارجی درخواست عضویت در مجمع را داده‌اند و جای خالی فعالیت‌های بین‌المللی در مجمع کاملا مشهود است. در حاشیه برگزاری دومین همایش ناشران جهان اسلام هم با تعدادی از ناشران اروپایی و کشورهای خاورمیانه مذاکره‌هایی داشتیم. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی هم از دیگر برنامه‌هایمان است که البته اولویت در این زمینه با کشورهای منطقه و فارسی‌زبان است.

نیلی در بخشی از سخنانش گفت: ما ظرفیت‌های خوبی از نظر فروشگاهی داریم و باید سازماندهی فروشگاه‌ها را در دستور کار قرار بدهیم. بنابراین اگر می‌خواهیم مانند یک جبهه متحد عمل کنیم، باید به این سمت حرکت کنیم.

حمزه‌زاده هم بعد از سخنان نیلی گفت: طراحی دفترهای مجمع، براساس آسیب‌شناسی مسائل نشر در کشور صورت گرفته است و همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر 5 دفتر در زمینه‌های کاری مشخص، مشغول به کار هستند.