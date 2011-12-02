سرهنگ مرتضی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی در صورتی که رانندگان در مرحله اول 30 نمره منفی به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز دریافت کنند گواهینامه آنها در سیستم پلیس توقیف می شود. براین اساس شرکتهای بیمه در صورت بروز تصادف خسارت راننده متخلف را به علت نداشتن گواهینامه پرداخت نمی کنند.

وی ادامه داد:همچنین براساس قانون جدید خودروهای دارای تخلفات بیش از یک میلیون تومان از سوی پلیس توقیف شده تا وضعیت پرداخت جریمه ها مشخص شود به همین دلیل از رانندگان می خواهیم تا جریمه های خودروی خود را پرداخت کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: رانندگان می توانند برای اطلاع از نمره خلافی شماره گواهینامه و میزان جریمه ها شماره درج شده پشت کارت خودرو را به سامانه پیام کوتاه 30005151 ارسال کنند.

سرهنگ دهقان با اعلام اینکه 19 آذر آخرین مهلت بخشش جرایم دوبرابری تا پایان سال 89 است تاکید کرد:در روزهای پایانی این مهلت بسیاری از رانندگان اقدام به پرداخت جریمه های رانندگی می کنند.



