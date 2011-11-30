به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی بر اجرای صحیح نیات واقفین تاکید کرد و ایجاد بصیرت عاشورایی با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری، تقویت روحیه ولایت مداری و ایجاد بینش سیاسی در بین آحاد مردم، تبیین جایگاه حکومت اسلامی و نقش ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامی همچنین ایجاد حساسیت به ارزشهای دینی و مبارزه با انحرافات را از اهداف اجرای این طرح در امامزاده سید جعفرمحمد (ع) بیان کرد.

وی اقامه نماز جماعت، برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا توسط مداحان برجسته اهل بیت (ع) و پاسخگویی به مسائل شرعی را از برنامه های صبح این امامزاده در دهه اول ماه محرم برشمرد.

حاتمی بیان داشت: علاوه بر اقامه نماز جماعت و پاسخگویی به مسائل شرعی، سخنرانی و مداحی و سینه زنی توسط سخنران و مداح شاخص کشوری، دعوت از هیئتهای مذهبی و عزاداران حسینی و پذیرایی از آنها از برنامه های این امامزاده در ظهر و شب ایام محرم است.

وی استفاده از ظرفیتهای موجود در امامزادگان و بقاع متبرکه برای برگزاری مراسم عزاداری، ترویج قرآن کریم و معارف اسلامی بر اساس نیات واقفین خیر اندیش را ضروری دانست.

حاتمی یادآور شد: برگزاری مراسم عزاداری با حضور سخنرانان شاخص و مداحان برجسته، اجرای برنامه پرسش و پاسخ با حضور استادان حوزه و دانشگاه و تعزیه خوانی را از برنامه های ویژه ماه محرم و صفر در این امامزاده اعلام کرد.