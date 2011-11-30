به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد صالحی اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم در امامزادگان شاخص استان همدان همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مفاهیم و آموزههای قرآنی در جامعه عنوان کرد: کتاب نورانی قرآن کریم کتاب ارزشمندی است که به واقع توجه به آموزهها و مفاهیم ناب آن به خصوص در بین قشر جوان و نوجوان جامعه هدفی مهم و پویاست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه مسابقه مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور روز جمعه یازدهم ماه جاری در همدان برگزار میشود، گفت: منبع این مسابقه، جلد نخست کتاب تفسیر همراه است.
وی با بیان اینکه مسابقه مفاهیم قرآن کریم در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود، عنوان کرد: کتاب تفسیر همراه شامل تفسیر کوتاه قرآن کریم و ویژه شرکتکنندگان رشته تخصصی مفاهیم سیوچهارمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه است.
صالحی بیان کرد: مکان های برگزاری این دوره از مسابقات در استان همدان، امامزاده شاهزاده حسین (ع) شهرستان همدان، شاهزاده محمد (ع) شهرستان نهاوند، مسجد باغوار شهرستان تویسرکان، حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان بهار، مسجد جامع شهرستان کبودرآهنگ و سالن شهید وارسته شهرستان اسدآباد است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 700 نفر در دور سیوسوم مسابقات قرآنی در استان همدان شرکت کردند، گفت: این رقم در سال جاری به هفت هزار نفر رسیده که نشان از افزایش 10 برابری شرکتکنندگان دارد.
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