اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی عتبات عالیات

مجتبی تک زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با حضور ائمه جمعه ساوجبلا غ و چهار باغ و جمعی ازمدیران و مسئولان ساوجبلاغ و حضور استاد برجسته حوزه و دانشگاه حجت الاسلام میلانی نژاد برگزار شد و وی به ایراد سخنرانی در این جمع پرداخت.

حجت الاسلام محمد میلانی نژاد با اشاره به برگزاری این همایش در آغازین روزهای ماه محرم ماه شهادت امام حسین (ع) ویاران وفادارش در صحرای کربلا ابرازکرد: ما باید پرچمدار نهضت بزرگ عاشورا باشیم و پرچمداری این نهضت بزرگ با ساختن عتبات عالیات محقق می شود.

وی عنوان کرد: حضور شما خیران در این روز برای کمک به بازسازی حرم مطهر ائمه معصومین توفیق بزرگی برای شما است و باید از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید ودرحد بضاعت خود مطمئن باشید اجر معنوی شایسته ای نصیب شما عزیزان خواهد شد.

تک زارع ادامه داد: مردم ساوجبلاغ تا کنون 404 میلیون تومان برای کمک به بازسازی عتبات عالیات هدیه کرده اند. وی افزود: این کمکها از سوی ستاد و در قالب موادغذایی، مصالح ساختمانی، تجهیزات آشپزخانه و دیگر اقلام مورد نیاز به کشور عراق ارسال شده است.

تک زارع ادامه داد: هم اکنون دفاتر این ستاد در پنج شهر ساوجبلاغ راه اندازی شده و خیرن می توانند کمکهای خود را به این دفاتر تحویل دهند.

وی در پایان با اعلام شماره حساب 86240041 نزد بانک تجارت هشتگرد برای واریز کمکهای نقدی شهروندان در نظر گرفته شده است.