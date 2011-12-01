سرطان زایی ظروف یک بار مصرف افزایش یافته است

محمد حصیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از ظروف یک بار مصرف با توجه به فرارسیدن ایام محرم و افزایش نذورات مردمی با افزایش چند برابری مواجه است و خطر استفاده از این مواد در حرارت های بالا به شدت سیر صعودی می یابد.

وی تصریح کرد: ظروف پلی استایرن که منشاء تولید ظروف یک بار مصرف هستند در انواع مختلف تولید می شود که نوع خطرناک آن ظروف کریستالی و شفاف هستند و در دمای بالای 60 درجه می توانند با آزاد کردن مونو استایرن ابتلا به سرطان را به دنبال داشته باشند.

حصیبی ادامه داد: نوع کدر ظروف یک بار مصرف نیز همین خطر را دارند که باید در هنگام استفاده از آنان حرارت ماده غذایی یا چای و شیر را به کمتر از 60 درجه رسانید.

وی یادآورشد: ظروف گیاهی و کاغذی انواع بهتر از ظروف یک بار مصرف هستند که عموما برای استفاده چای و نوشیدنی های داغ استفاده می شوند که خطرسرطان زایی آنها نسبت به دیگر پلی استایرن ها کمتر است اما صفر نیست.

حصیبی ادامه داد: توصیه می شود که از ظروف شفاف به هیچ وجه درایام محرم وبرای توزیع غذاهای نذری استفاده نشود.

وی ابراز داشت: ظروف پلاستیکی نیز با توجه به اینکه در برابر حرارت به شدت دچار ضایعات سرطان زا در غذا می شوند برای جابجایی مواد غذایی مناسب نیستند که باید استفاده از آنها محدود شود.

وی درخصوص درجات سرطان زایی انجمن مبارزه با سرطان گفت: موادی چون آزبست و اشعه X در درجه اول مواد سرطان زای دنیا جای دارند و ظروف یک بار مصرف که تاچندی پیش گمان می رفت جزء درجه سه و کم خطر سرطان زایی باشند جزء مواد درجه دو برای قابلیت ایجاد سرطان در بدن انسان معرفی شده اند.

حصیبی تاکید کرد: در کشورهای اروپایی مصرف این ظروف منع شده ولی متاسفانه در کشور ما روز به روز مصرف این مواد و ظروف بیشتر شده و استفاده از آنها حتی در مراسم و مناسک مذهبی و فرهنگی ما نیز رسوخ کرده است.