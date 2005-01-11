سبقتي: هدف اول صدا وسيما در انتخابات حضور پرشكوه مردم در پاي صندوق هاي راي است // اطلاع رساني را بر اساس نياز مردم و اصول حرفه اي دنبال مي كنيم

ايرج سبقتي رييس واحد مركزي خبر در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود : براي انتخابات رياست جمهوري حضور پرشكوه مردم در پاي صندوق هاي راي هدف اول ماست و اميدواريم كه با برنامه هاي خبري و در پيش گرفتن سياست بي طرفي و يك حركت حرفه اي در اطلاع رساني بتوانيم بستر مناسبي را براي مردم كشورمان براي برگزاري يك انتخابات با شكوه ايجاد كنيم.

وي كه درجريان بازديد از خبرگزاري "مهر" سخن مي گفت، درپاسخ به سوالي در مورد اين كه برخي از كانديداها اكنون مسئوليت هايي دارند و پخش خبر آنان مي تواند شبهه تبليغات براي آن فرد را ايجاد كند، گفت : طبق روال گذشته ما نمي توانيم به علت اين كه احتمال دارد يكي از اين افراد يا مسئولان قصد كانديدا شدن دارد، خبرهاي او را حذف كنيم؛ ما وظايف خبري خود را انجام مي دهيم و زماني كه كانديداتوري آنان مشخص شود، آن زمان تصميمات جديدتري مي گيريم.

ايرج سبقتي تصريح كرد:هم براي كشور ما و هم براي كشورهاي ديگر حضور باشكوه مردم در انتخابات يك امتياز بسيار مهم براي جايگاه آن كشوردرصحنه جهاني است و حضور مردم در پاي صندوق هاي راي مي تواند يكي ازاهداف مهم همه رسانه ها در انتخابات باشد .

رييس واحد مركزي خبر با اشاره به توطئه هاي دشمن براي جلوگيري ازبرگزاري انتخاباتي باشكوه در ايران گفت : شاهديم كه جمهوري اسلامي ايران سال به سال قدرتمندتر و موثرتر مي شود و حركت هاي خوبي را در ابعاد علمي و اقتصادي دارد و طبيعتا نقش سياسي كشور ما نيز در منطقه با توجه به تحولات موجود اهميت بيشتري پيدا كرده و با اين نقش و جايگاه ، مورد توجه بيش از پيش محافل بين المللي دنياست و طبيعتا بيش از گذشته دنيا به انتخابات ايران چشم دوخته است و از اين جهت انتخابات نهم اهميت ويژه اي دارد.

سبقتي گفت : ما در سالهاي اخير نو آوري هايي همچون اخبار جوانه ها و گفتگوي ويژه خبري شبكه دو و ايجاد شبكه خبر داريم و يا اكنون خبرهاي بيست وسي ؛ اين بخشها بر اساس ارتباط ما با مخاطب و نيازي كه درجامعه احساس مي شود و نيز بر اساس نظرسنجي هايي شكل گرفته و سعي مي كنيم كه برنامه هاي خبري مورد نياز مردم را برنامه ريزي و اجرا كنيم.

وي افزود : از ابتداي سال 1384 برنامه هاي بيشتري، ويژه انتخابات خواهيم داشت و حجم بيشتري را به مباحث مورد نياز مردم اختصاص خواهيم داد تا بتوانيم سوالات مردم را از نامزدهاي انتخاباتي مطرح كنيم .

رييس واحد مركزي خبر با اشاره به تعامل خوب رسانه ها و مسئولان درسال پاسخگويي گفت : مجموعه تعامل بين رسانه ها و مسئولان در اين سال تعامل خوبي بود و طبق رهنمودها و راهنمايي هاي مقام معظم رهبري اطلاعات بيشتري مبادله شد ومردم اطلاعات بيشتري را از كاركرد دستگاه ها و مسولان به دست آوردند كه نمونه بارز آن در واقعه تلخ بم بود كه اين مساله به صورت پيوسته پيگيري شد و فراموش نشد و راجع به خيلي از موضوعات مورد نياز مردم اطلاع رساني خوبي از سوي همه رسانه ها از جمله خبرگزاري مهر و بقيه خبرگزاري ها و يا مطبوعات صورت گرفت .