به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که در دومین روز از نخستین نشست هماهنگی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و فعالان عرصه ترویج کتاب، حضور داشت در نشستی که با اعضای مجمع برگزار شد درباره اهمیت چنین مجمعی و اهداف و برنامه‌هایی که می‌تواند دنبال کند، سخن گفت.

وی در سخنانی اشاره کرد: از ناشران عضو مجمع انتظار می‌رود الزامات نام این مجمع را در برنامه‌ریزی‌های خود و همچنین محتوای کتاب‌هایی که تولید و منتشر می‌کنند، در نظر بگیرند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه کتاب‌ها باید حایز شرایطی برای جذب مخاطب باشند، توضیح داد: ناشران لازم است برای دست یافتن به نقطه‌ای که در آن کتاب‌هایی مورد پسند و اقبال و مطابق با نیاز مردم تولید شود، از مشورت کارشناسان و صاحب‌نظران امر بهره ببرند.

حجت‌الاسلام خاموشی همچنین تاکید کرد که اگر کتاب‌ها خوب نوشته و طراحی شوند، حتما مخاطب خود را خواهند یافت.

وی افزود: ناشران زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی در ترجمه آثار فاخر کشورمان به زبان‌های روز دنیا و انتشار آنها در کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها رخ داده است، گام‌های بلندی برداشته‌اند که این تجربیات می‌تواند در اختیار ناشران عضو مجمع ناشران انقلاب نیز قرار گیرد.

در پایان این نشست، ناشران حاضر به طرح نظرات و پرسش‌های خود با رئیس سازمان تبلیغات پرداخته و وی نیز بدانها پاسخ گفت.

همچنین نخستین نشست هماهنگی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و فعالان عرصه ترویج کتاب، با اقامه نماز مغرب به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی به کار خود پایان داد.