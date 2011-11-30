به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با بیان اینکه زمینه ورود زائر در قم باید مهیا شده و امکانات شهری و اقامتی در شهر فراهم شود افزود: استان قم با توجه به جایگاه زائر‌پذیر بودن آن و همچنین کمبود زیرساخت‌ها و جمعیت بالا نیازمند توجه خاصی است و مشارکت تمام ادارات و مسئولان استان را می‌طلبد.



وی به همکاری نزدیک شهرداری و بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: فعالیت در بنیاد مسکن، ‌روحیه‌ای جهادی می‌طلبد تا مشکلات مربوط به مسکن شهروندان مرتفع شود.



دلبری افزود: مقوله عمران و آبادانی در قم بسیار جدی است و باید مشکلات شهروندان در سریعترین زمان ممکن مرتفع شود.



شهردار قم مشکل مسکن جوانان در قم را بسیار جدی عنوان کرد و یادآور شد: نبود مسکن در آینده نزدیک برای شهر قم که همواره در حال توسعه است، مشکل ساز خواهد شد و مسئولان امر باید با حرکت جهادی این مشکل را مرتفع کنند.



نیاز مسکن در قم بسیار جدی است



در این جلسه مدیر کل بنیاد مسکن قم نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های شهرداری قم در زمینه احداث و توسعه مسکن گفت: نیاز مسکن در قم بسیار جدی است و همه مسئولان استان باید با مشارکت هم در رفع مشکلات مسکن جوانان اقدام کنند.



غلامرضا خانی افزود: قم جزو ‌استان‌های فعال در زمینه ساخت مسکن توسط افراد خیر و نیکو کار است و نیکوکاران قمی پیشگام در توسط مسکن جوانان و نیازمندان شهر قم هستند.



در این دیدار برخی از مدیران و اعضاء‌ انجمن خیرین مسکن قم نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند.

