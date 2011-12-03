خطر ابتلا به بیماریهای روانی در مجردان زیاد است

ندا عاصمی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازدواجهای دیرهنگام علاوه بر افزایش خطر و اضطراب برای مادر میتواند تاثیرات جدی و خطرناکی برای جنین داشته است.
وی بیان داشت: در یک دید آیندهنگر نه ازدواج دیرهنگام در سلامت فرزندانی که متولد میشوند، تاثیرگذار است که این مسئله یکی از عوامل ایجاد تنش در زندگی زناشویی است.
دبیر سابق انجمن علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان به تاثیرات روحی و روانی ازدواجهای دیرهنگام اشاره کرد و افزود: ازدواج دیرهنگام منجر به احساس ناکامی و به دنبال آن پرخاشگری در افراد میشود زیرا طبق فرضیه ناکامی – پرخاشگری دالرد دست نیافتن به آرزوها میتواند فرد را پرخاشگر کند.
وی با بیان اینکه طبق نتایج پژوهشهای کوکرین و همکارانش خطر ابتلا به بیماریهای روانی در مجردان بیشتر است، ادامه داد: تاخیر در ازدواج میتواند به کمحوصلگی، خلق گرفتگی، بیهدفی و بیبرنامه بودن، احساس فقدان حمایتهای عاطفی و درک از سوی دیگران، احساس وابستگی، ناامیدی، انزوا و در نهایت هجوم افکار مخرب در ذهن افراد منجر شود.
عاصمی اضافه کرد: ازدواجهای دیرهنگام در فرهنگ و خانوادههای سنتی ایرانی جوانان را با فشارهای خانواده رو به رو میکند و سبب میشود آنها اقدامات نادرستی را برای رهایی از این تنشها انجام دهند که از جمله میتوان به ازدواجهای شتابزده و یا برقرای روابط عاطفی با جنس مخالف که در بسیاری از موارد شکستهای عاطفی را به دنبال دارد اشاره کرد.
وی افزود: این در حالی که رفتار خانوادهها سنتی با این افراد، منجر به آسیبهای روحی ، احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس در جوانان به ویژه در دخترها میشود که به این ترتیب چرخه معیوبی شکل میگیرد که نتیجهای جز آسیبهای روحی و روانی به دنبال ندارد.
دبیر سابق انجمن علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان گفت: ازدواج یکی از مسائلی دانست که از نظر بهداشت و سلامت روانی حائز اهمیت است که اگر در زمان مناسب، برنامهریزی شده و مطابق با معیارها و اصول منطقی همراه با شناخت کافی صورت بگیرد میتواند نقشی مثبت و موثر در زندگی فرد ایفاء کند و در غیر این صورت مسلما برای فرد و جامعه مخرب است.
وی اظهار داشت: یکی از مسائلی که ما در جامعه فعلی خود شاهد آن هستیم و با مسائل مرتبط با آن دست و پنجه نرم میکنیم، افزایش سن ازدواج و یا ازدواجهای دیرهنگام است که از طرق مختلفی سلامت روانی و اخلاقی افراد و جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
عاصمی افزود: ازدواجهایی که در سنین مناسب و مطلوب صورت بگیرد نقش بسزایی در سلامت روانی – اخلاقی ، احساس شادکامی و رضایت از زندگی افراد دارند.
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