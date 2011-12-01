پایان فیلمبرداری دو فیلم جشنواره فجر/ ناامیدی از گروه اکران مخاطب خاص

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام مقررات جشنواره سی ام فیلم فجر، پیام مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف، پایان فیلمبرداری فیلم های "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" و "تلفن همراه رئیس جمهور"، موفقیتی تازه برای "جدایی نادر از سیمین"، پروانه ساخت و نمایش فیلم های کارگردانان جوان سینمای ایران، فیلم جدید مسعود کیمیایی و... از اخبار هفته گذشته سینمای ایران محسوب می شود.

- مقرارت عمومی شرکت در سی امین جشنواره فیلم فجر اعلام شد. در این مقررات آمده است:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند هر تعداد فیلمی را که مایل باشند به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند، نهادها، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی که مایلند فیلم های خود را در قسمت های مختلف جشنواره شرکت دهند، تعیین تاریخ و ساعت نمایش فیلم ها به عهده دبیرخانه جشنواره است، پس از تحویل کپی فیلم به دبیرخانه امکان خارج کردن آن از جشنواره وجود ندارد، هیچ جایزه ای در بخش رقابتی به طور هم ارزش میان دو یا چند اثر تقسیم نمی شود وهمه فیلم هایی که در بخش رقابتی به نمایش در می آیند، گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.

بندهای دیگر این مقررات عبارتند از: تمام فیلم های ارائه شده می بایست دارای پروانه ساخت باشند، نمایندگانی از ستاد جشنواره می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت های مختلف انتخاب و داوری شرکت کنند، تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی در باره موضوعات پیش بینی نشده به عهده شورای سیاست گذاری جشنواره است و بیرخانه جشنواره از پذیرش آثاری که دوره گذشته مورد بازبینی هیئت انتخاب سینمای ایران قرارگرفته، معذوراست.

با وجود انتشار این مقررات و توجه به بند 10 و آخر آن و صحبتهای سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد عنوان کرده، فیلم های "خانه پدری" کیانوش عیاری، "انتهای خیابان هشتم" علیرضا امینی و "من مادر هستم" فریدون جیرانی نمی توانند در این جشنواره حضور پیدا کنند.

- مهتاب کرامتی بازیگر و سفیر حسن نیست یونیسف در ایران به مناسبت روز جهانی ایدز 10 آذر ماه متنی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد. در این متن آمده است: در آستانه دهم آذر ماه، روز جهانی ایدز، از شما جوانان و نوجوانان عزیز سرزمینم می‌خواهم بار دیگر با هم عهد ببندیم تا با رفتارهای آگاهانه و نشان دادن حس مسوولیت پذیری در قبال همدیگر، از شیوع اچ آی وی و ایدز در کشورمان جلوگیری کنیم. در ادامه کرامتی یادآور شد: امسال شعار روز جهانی ایدز این است: " به صفر رساندن موارد ابتلا به اچ آی وی، به صفر رساندن مرگ و میر ناشی از ایدز و به صفر رساندن تبعیض ناشی از بیماری ایدز ". امیدوارم امروز که در عصر ارتباطات و استفاده گسترده از روش‌های نوین و آسان اطلاع رسانی زندگی می‌کنیم، دیگر بهانه‌ای برای عدم آگاهی از راه های انتقال اچ ای وی نداشته باشیم. بیایید بار دیگر اطلاعاتمان را در این زمینه مرور کنیم. اچ آی وی از طریق استفاده از وسایل تزریق غیر استریل و روابط جنسی محافظت نشده از فرد مبتلا به فرد دیگر سرایت می کند. همچنین توسط مادر اچ آی وی مثبت به جنین یا نوزاد در حین بارداری، زایمان و شیردهی منتقل می شود. سفیر حسن نیت یونیسف افزود:هیچ می‌دانستید شاه کلید توقف شیوع ایدز و به صفر رساندن موارد جدید ابتلا به اچ آی وی چیست؟ کسب دانش، آگاهی و مهارت در زمینه راه های انتقال و رفتارهای زمینه ساز مرتبط با آن از منابع قابل اعتماد و منتشر کردن آن در جمع دوستان و همسالان. این در حالی است که گزارش جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه اچ آی وی در سال 1388 نشانگر آن است که با تعریف های بین المللی تنها 16.3% از جوانان عزیز میهنمان دارای آگاهی صحیح و کافی در باره اچ آی وی هستند. کرامتی در پایان تاکید کرد: کشور ما ظرفیت تحقق اهداف سه گانه شعار امسال را دارا می باشد. ولیکن تحقق این مهم بدون همیاری و مشارکت نوجوانان، جوانان و دستگاه های مسئول امکان پذیر نخواهد بود. بیایید هرکدام نقش خود را با تعهد و به درستی ایفا کنیم. - فیلم "جدایی نادر از سیمین" به‌همراه جدیدترین ساخته‌های فون تریر و برادران داردن نامزد عنوان بهترین فیلم خارجی از جوایز فیلم اسپریت آمریکا شد. برگزارکنندگان جوایز فیلم مستقل اسپریت آمریکا که از شاخص‌های اصلی موفقیت فیلم‌ها در جوایز اسکار به شمار می‌رود، روز گذشته فهرست نامزدهای جوایز سال 2012 را با حضور نماینده سینمای ایران اعلام کرد.

در بخش بهترین فیلم خارجی جوایز اسپریت، فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی یکی از پنج فیلم منتخب است. نماینده سینمای ایران در جوایز اسکار 2012 همزمان روز گذشته به‌عنوان بهترین فیلم خارجی سال 2011 از نگاه انجمن منتقدین فیلم نیویورک نیز انتخاب شد. مراسم اعطای جوایز سالانه فیلم اسپیریت روز 25 فوریه سال آینده میلادی در سانتامونیکا برگزار خواهد شد.

- فیلمبرداری فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" دومین ساخته روح الله حجازی به پایان رسید. این فیلم در مراحل فنی قرار دارد. همچنین فیلم "تلفن همراه رئیس جمهور" به کارگردانی علی عطشانی که در سکوت کامل خبری فیلمبرداری آن آغاز شد به تازگی به پایان رسیده و هم اکنون توسط حسن زندباف در مرحله تدوین قرار دارد. این دو فیلم به جشنواره فیلم فجر می روند.

- مسعود کیمیایی فیلم جدید خود را بر اساس فیلمنامه ای از عبدالرضا منجزی جلوی دوربین می برد و در خبری عنوان فیلم "سونامی" را تکدیب کرد و گفت: هنوز نامی برای آن انتخاب نکردم. برای این فیلم با فریبرز عرب نیا و محمدرضا گلزار مذاکره نشده است.

در خبرهایی گذشته به نظر می رسید که این کارگردان قرار است کار جدید خود را با متنی از علیرضا نادری جلوی دوربین ببرد و شایعه ای درباره حضور عرب نیا و گلزار در این فیلم منتشر شده بود.

- پروانه ساخت فیلم "بلوک 9، خروجی 2" علیرضا امنی صادر شد. تهیه کنندگی این فیلم برعهده امنی است و طبق اخیار منتشر شده قبلی در خبرگزاری مهر، قرار است در این فیلم حامد بهداد، تارنه علیدوستی و شهاب حسینی بازی کنند. همچنین پروانه نمایش "یه عاشقانه ساده" که آخرین ساخته سامان مقدم است آماده شد. فیلم قبلی این کارگردان "صد سال به این سالها" هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.

- سومین فیلمی که قرار است در گروه مخاطب خاص به روی پرده برود، "گلچهره" وحید موسائیان با بازی مسعود رایگان و لادن مستوفی است. این در حالی است که دو فیلم این گروه "بدرود بغداد" و "گلوگاه شیطان" که همزمان با آغاز ماه محرم در این گروه به روی پرده رفتند، وضعیت مناسبی به لحاظ گیشه در اکران ندارند و سینماهای محدودی در اختیار دارند. این طرح با موفقیت خوبی روبرو نشد و به نظر می رسد فیلمسازانی که فیلم های فرهنگی می سازند و امکان اکران به صورت گسترده را ندارند را تا حدودی نا امید کرد. به طوریکه تا کنون هیچ رقم فروشی از آنها منتشر نشده است. البته نمایش موفق یا ناموفق فیلم های اول این طرح نمی تواند دلیلی برای ادامه این طرح باشد.