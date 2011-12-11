سیدشمس الدین حسینی در گفتگو با مهر جذب سرمایه های خارجی را یکی از راهکارهایی دانست که کشورهای میزبان می‌توانند از پس انداز کشورهای سرمایه فرست استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد سرمایه گذاری در کشور، تصریح کرد: در سالهای اخیر با وجود تحریمها، مشکلات نقل و انتقال پول، فشارها و غیره، سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است.

وی به سرمایه گذاری حدود 4 میلیارد دلاری در کشور اشاره و عنوان کرد: این در حالی است که این رقم پیش از این حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.

حسینی با تاکید بر معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور، عنوان کرد: کشورمان دارای ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برای سرمایه گذاری است که باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت از امضای موافقت نامه هایی برای جلب و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی با 60 کشور دنیا خبرداد و افزود: با تمام کشورهای همسایه این موافقت نامه ها امضا شده است.

وی ادامه داد: همچنین با 40 کشور دنیا نیز موافقت نامه معافیت از اخذ مالیات مضاعف منعقد شده و این امر نشان دهنده مبادلات بالای اقتصادی و مالی کشورمان با سایر کشورهای دنیا است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در کشورمان را طی سالهای اخیر بهبود بخشیده است، اظهارداشت: البته جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشورمان قدمت طولانی دارد.

وی دعوت مداوم از سرمایه گذاران خارجی برای مشاهده فرصت های سرمایه گذاری در ایران و همچنین نحوه حمایت دولت از سرمایه گذاران را پیشنهاد کرد.